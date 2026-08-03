Alan Rick é o 1º candidato a registrar plano de governo; confira

Desenvolvimento econômico, saúde, educação e segurança estão entre os principais eixos da proposta

O plano de governo completo foi protocolado na Justiça Eleitoral e está disponível para consulta pública | Foto: Reprodução

O senador Alan Rick (Republicanos), pré-candidato ao Governo do Acre, foi o primeiro concorrente ao Palácio Rio Branco a entregar à Justiça Eleitoral o plano de governo que pretende executar caso seja eleito nas eleições de 2026.

O documento, intitulado “O Trabalho da Esperança”, reúne as principais diretrizes da candidatura para o período de 2027 a 2030 e tem como foco o fortalecimento da economia, a melhoria dos serviços públicos e a modernização da gestão estadual.

LEIA TAMBÉM:Alan Rick defende infraestrutura e fortalecimento da indústria

Entre as prioridades apresentadas está a retomada do crescimento econômico do Acre. O plano prevê medidas para incentivar a produção local, ampliar a chegada de novos investimentos, fortalecer o empreendedorismo e criar oportunidades de emprego e geração de renda.

Na área social, o candidato afirma que pretende ampliar o acesso da população aos serviços públicos. Na saúde, as propostas incluem a descentralização do atendimento, redução das filas e ampliação da oferta de procedimentos especializados. Já para a educação, o documento aposta no fortalecimento do ensino, da qualificação profissional e da inovação como ferramentas para preparar os jovens para o mercado de trabalho.

Outro eixo considerado estratégico pela candidatura é a infraestrutura. O plano prevê investimentos em estradas, mobilidade urbana, saneamento e integração regional, com a expectativa de melhorar a logística e impulsionar o desenvolvimento dos municípios acreanos.

A segurança pública também aparece entre os compromissos assumidos por Alan Rick. As propostas incluem o reforço das ações de enfrentamento ao crime organizado, principalmente nas regiões de fronteira, além de investimentos em inteligência, tecnologia e valorização das forças de segurança.

O programa de governo ainda reserva espaço para políticas voltadas à inclusão social, com ações direcionadas a mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência, povos indígenas e comunidades tradicionais. Também são previstas iniciativas de apoio aos produtores rurais, cooperativas e pequenos empreendedores.

Na pauta ambiental, o senador defende que a floresta seja utilizada como um ativo econômico, por meio do incentivo à bioeconomia, aos serviços ambientais e ao uso sustentável dos recursos naturais, conciliando preservação e desenvolvimento.

Além das propostas setoriais, o documento estabelece como meta a implantação de uma gestão pública mais eficiente, digital e transparente, baseada em planejamento, responsabilidade fiscal, avaliação de resultados e maior aproximação entre o governo, os municípios e a população.

Ao apresentar o plano, Alan Rick afirma que sua eventual administração será guiada por princípios como participação popular, eficiência na aplicação dos recursos públicos, valorização da identidade acreana e continuidade das políticas públicas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do estado.

O plano de governo completo foi protocolado na Justiça Eleitoral e está disponível para consulta pública.

PLANO DE GOVERNO