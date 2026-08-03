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Homem é flagrado pendurado em carroceria de veículo em Rio Branco

Imagens foram divulgadas nas redes sociais nesta segunda-feira (3)

Por Redação ContilNet
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Homem é flagrado pendurado em carroceria de veículo em Rio Branco
Nas imagens, é possível ver o homem segurando a estrutura traseira do veículo enquanto o carro segue pela via. — Foto: Reprodução

Um homem foi flagrado sendo transportado de forma irregular, pendurado na carroceria de um veículo, na Rua Floriano Peixoto, em Rio Branco. A cena foi registrada pelo radialista Neto Vitalino e divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira (3).

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No vídeo, o comunicador demonstra surpresa com a situação e chama atenção para o risco da atitude. “Olha aí, aqui em Rio Branco. O cara não tem o que fazer, rapaz”, comentou durante a gravação.

LEIA TAMBÉM: Acidente é registrado na Avenida Getúlio Vargas e deixa trânsito lento em Rio Branco

Nas imagens, é possível ver o homem segurando a estrutura traseira do veículo enquanto o carro segue pela via. A prática representa risco de acidente, já que a pessoa fica exposta a quedas e sem qualquer equipamento de segurança.

Até o momento, não há informações sobre a identificação do motorista ou se houve abordagem por parte dos órgãos de fiscalização de trânsito. A situação chamou atenção de moradores e internautas após a publicação do vídeo.

VÍDEO:

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