Nicolau deu detalhes sobre o novo concurso da Aleac/Foto: Orna Audiovisual

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu mais um passo para a realização do novo concurso público. Durante entrevista ao Em Cena, podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (21), o presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior, informou que o processo de contratação da banca organizadora está em análise.

De acordo com ele, a definição da instituição responsável pelo certame deve ser oficializada até a próxima semana.

“Já está sendo analisada a banca. A parte administrativa da Casa está analisando, porque tem que ter uma banca respeitada, que possa trazer uma segurança para esse concurso. Eu acredito que até a semana que vem, eu acho que já esteja fechado com essa banca que está sendo analisada agora para poder dar os novos passos. Contratando a banca, ela vai começar a preparar o edital e como vai ser a questão do concurso”, disse.

Após a formalização e assinatura do contrato com a organizadora, a instituição iniciará a elaboração do edital de abertura, definindo o cronograma oficial, o conteúdo programático e as etapas de seleção.

A realização do certame atende a uma demanda do Poder Legislativo estadual.

“A Assembleia precisa. Muita gente se aposentou e tem uma deficiência de alguns setores, é por isso que a gente está organizando para poder preencher essa deficiência que tem em alguns setores. O plano foi importante porque a gente organizou a carreira de todo mundo, de quem trabalha hoje na Assembleia, de quem vai entrar. Quem passar no concurso vai entrar no plano organizado. Eu fico muito feliz porque eu deixei a Assembleia muito organizada, de forma administrativa”, explicou.

Para viabilizar a recomposição do quadro, a gestão promoveu a reorganização das carreiras da Casa com a aprovação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

Quantitativo de vagas e responsabilidade orçamentária

Em relação ao número exato de vagas a serem ofertadas, os estudos técnicos estão sendo finalizados em alinhamento direto com a futura banca organizadora.

A definição levará em consideração dois fatores centrais: a necessidade real de pessoal dos setores e o limite de gastos do orçamento do Estado.

“Há um estudo, mas a gente vai pela necessidade da Casa e também pela questão econômica, porque quem tiver a oportunidade de fazer essa prova e passar, a Assembleia depois tem que chamar, então tem que ter muita responsabilidade nisso, mas eu acredito que seja uma quantidade que realmente a Casa precise”, afirmou.

Com a conclusão da contratação da banca prevista para os próximos dias, o encaminhamento do cronograma e o quantitativo final de vagas devem ser divulgados logo em seguida.