Alemanha anuncia Jürgen Klopp como novo técnico da seleção

Treinador de 59 anos assume a equipe nacional com comissão técnica que o acompanhou no Liverpool

Treinador de 59 anos acerta com a federação alemã após dois anos afastado das pranchetas/ Foto: Reprodução

A Federação Alemã de Futebol anunciou, nesta sexta-feira (24/7), a contratação do técnico Jürgen Klopp, de 59 anos, para o comando da seleção principal. O treinador assinou contrato válido até 2030 e terá ao seu lado os assistentes Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender, profissionais que compunham sua comissão técnica em trabalhos anteriores.

A chegada à seleção marca o retorno de Klopp ao trabalho diário à beira do gramado. O treinador estava sem comandar uma equipe desde maio de 2024, quando encerrou um ciclo de nove anos à frente do Liverpool, da Inglaterra, clube pelo qual conquistou oito títulos — com destaque para a Liga dos Campeões da Europa e a Premier League.

Atualmente, o profissional desempenhava a função de Chefe de Futebol Global do grupo Red Bull, supervisionando a rede de clubes da empresa. A federação alemã não informou se o treinador acumulará a função executiva ou se deixará o cargo na empresa privada.

Durante a apresentação oficial, Klopp comentou a emoção de assumir a equipe de seu país natal e destacou a dimensão do desafio profissional.

“É uma grande honra estar aqui. Parece que um filme está passando na minha cabeça nos últimos dias. Eu já tinha uma ideia da dimensão do trabalho de técnico de uma seleção, mas quando você se envolve, sente a magnitude e a responsabilidade ainda mais. Sabendo de onde eu vim, era inimaginável para mim que um dia chegaria a este ponto”, declarou o treinador.

Com uma carreira construída com trabalhos de longa duração, a seleção alemã será o quarto desafio da trajetória de Klopp como treinador. Anteriormente, ele dirigiu o Mainz 05 (2001 a 2008), o Borussia Dortmund (2008 a 2015) e o Liverpool (2015 a 2024).