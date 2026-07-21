As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis

Acre registra quase 2 mil casos de SRAG em 2026/Foto: Reprodução

Diante do cenário de seca causado pelo fenômeno El Niño, o Acre continua registrando casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Dados do novo Boletim de Síndromes Respiratórias, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), apontam que até a segunda quinzena de junho, foram registrados 1.929 casos.

O boletim é referente às semanas epidemiológicas 01 a 27 de 2026. De acordo com o documento, foram registradas 12.594 consultas por síndrome gripal nas quatro unidades sentinelas do estado.

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Em 2026, das coletas realizadas em pacientes com SG, os resultados mostram o vírus Rinovírus, Influenza A e vírus Sincicial respiratório (VSR) como os mais frequentes e circulantes entre os pacientes nas unidades sentinelas.

As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, mais afetadas e com maiores taxas de internação. Já as faixas etárias da população que mais procuram atendimentos ambulatoriais e que realizaram coleta de amostra para painel viral, são as faixas de 10 a 49 anos.