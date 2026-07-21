21/07/2026
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Alerta! Acre registra quase 2 mil casos de síndrome respiratória grave em 2026

As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 21/07/2026 às 15:59
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Alerta! Acre registra quase 2 mil casos de síndrome respiratória grave em 2026
Acre registra quase 2 mil casos de SRAG em 2026/Foto: Reprodução

Diante do cenário de seca causado pelo fenômeno El Niño, o Acre continua registrando casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Dados do novo Boletim de Síndromes Respiratórias, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), apontam que até a segunda quinzena de junho, foram registrados 1.929 casos.

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O boletim é referente às semanas epidemiológicas 01 a 27 de 2026. De acordo com o documento, foram registradas 12.594 consultas por síndrome gripal nas quatro unidades sentinelas do estado.

LEIA TAMBÉM: Acre registra maior número de internações por SRAG dos últimos anos

Em 2026, das coletas realizadas em pacientes com SG, os resultados mostram o vírus Rinovírus, Influenza A e vírus Sincicial respiratório (VSR) como os mais frequentes e circulantes entre os pacientes nas unidades sentinelas. 

As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, mais afetadas e com maiores taxas de internação. Já as faixas etárias da população que mais procuram atendimentos ambulatoriais e que realizaram coleta de amostra para painel viral, são as faixas de 10 a 49 anos.

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