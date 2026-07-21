Acre registra maior número de internações por SRAG dos últimos anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) aparece como o principal agente em circulação/Foto: Reprodução

O Acre registrou, em 2026, o maior número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) dos últimos três anos. É o que mostra o mais recente boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que aponta um crescimento significativo dos casos no primeiro semestre e acende um alerta para a circulação de vírus respiratórios no estado.

Segundo o levantamento, entre as semanas epidemiológicas 1 e 27 deste ano foram notificadas 1.929 internações por SRAG, número superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando houve 1.639 casos, e de 2025, que contabilizou 1.425 ocorrências. O boletim classifica o cenário de 2026 como uma “severa aceleração” na transmissão das doenças respiratórias e no volume de hospitalizações.

A Sesacre destaca que as crianças de até 9 anos e os idosos com mais de 60 anos continuam sendo os grupos mais suscetíveis, concentrando as maiores taxas de internação. Entre os pacientes hospitalizados, os principais diagnósticos são pneumonia, bronquite e bronquiolite, associados à circulação de diferentes vírus respiratórios.

A análise semanal também mostra que o estado enfrentou um comportamento considerado atípico neste ano. As internações começaram em níveis elevados já nas primeiras semanas, alcançaram 103 hospitalizações em uma única semana epidemiológica e apresentaram um novo sinal de crescimento na semana 27. De acordo com o boletim, o aumento dos casos está relacionado principalmente ao avanço da bronquiolite e da pneumonia em crianças, além da evolução de quadros graves em idosos e pessoas com doenças crônicas.

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Entre os vírus identificados nos pacientes internados, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) aparece como o principal agente em circulação, com 341 registros em 2026, seguido pelo rinovírus, que chegou a 316 casos. O boletim aponta que o VSR mantém crescimento contínuo nos últimos anos e hoje é a principal causa de internações por bronquiolite no estado.

Rio Branco concentra o maior número de notificações de SRAG no Acre, com 811 casos, seguido por Cruzeiro do Sul, com 290, e Marechal Thaumaturgo, com 156 registros. Segundo a Sesacre, a concentração na capital ocorre porque as unidades de média e alta complexidade recebem pacientes de diversos municípios acreanos.

Apesar do aumento das internações, o boletim também mostra uma mudança no perfil dos vírus em circulação nas unidades sentinelas. O rinovírus continua sendo o principal causador dos casos leves de síndrome gripal, enquanto a circulação da Covid-19 caiu significativamente, passando de 55 registros em 2025 para apenas cinco neste ano.

Diante do cenário, a Sesacre reforça a importância da vacinação contra a influenza para os grupos prioritários, além da adoção de medidas preventivas, como higiene frequente das mãos, etiqueta respiratória e uso de máscaras por profissionais de saúde e pessoas com sintomas respiratórios.