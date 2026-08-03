Alysson visita Jardim Primavera e acompanha demandas da comunidade

Alysson compartilhou registros da visita e destacou a importância de manter a presença da gestão

Durante a agenda, o gestor também esteve na Unidade de Saúde da Família (USF) Rosa Maria dos Santos. /Foto: reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, visitou na manhã desta segunda-feira (3) o bairro Jardim Primavera, onde acompanhou de perto as principais demandas da comunidade e conversou com moradores sobre as necessidades da região.

Durante a agenda, o gestor também esteve na Unidade de Saúde da Família (USF) Rosa Maria dos Santos para verificar o funcionamento dos serviços prestados à população e ouvir profissionais e usuários da unidade.

LEIA TAMBÉM:Alysson anuncia entrega das primeiras casas do 1001 Dignidades

Em publicação nas redes sociais, Alysson compartilhou registros da visita e destacou a importância de manter a presença da gestão municipal nos bairros da capital. Segundo ele, o diálogo com a população é essencial para identificar prioridades e fortalecer as ações da Prefeitura.

“Visitei o bairro Jardim Primavera e a USF Rosa Maria dos Santos para acompanhar de perto as demandas da comunidade e os serviços oferecidos à população. Seguimos trabalhando com diálogo, responsabilidade e compromisso para fortalecer a saúde e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Rio Branco”, escreveu o prefeito.

A visita faz parte da agenda de acompanhamento das ações municipais e do contato direto com a população, estratégia adotada pela gestão para ouvir os moradores e acompanhar de perto os serviços públicos oferecidos nos bairros da capital acreana.