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Tom Holland e Zendaya visitam sede do Paris Saint-Germain e participam de ação social

Artistas participaram de evento do PSG for Communities com jovens da capital francesa

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Tom Holland e Zendaya visitam sede do Paris Saint-Germain e participam de ação social
Novo longa do super-herói da Marvel estreou nos cinemas brasileiros na última quarta-feira (29)/ Foto: Reprodução

Em agenda de divulgação do novo longa-metragem da franquia Homem-Aranha, os atores Tom Holland e Zendaya visitaram as instalações do Paris Saint-Germain (PSG), na França. Recepcionados pela diretoria do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, os protagonistas da produção da Marvel Studios receberam homenagens e camisas personalizadas do clube parisiense.

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Durante a visita, o casal participou de uma atividade promovida pelo PSG for Communities, braço social da agremiação voltado ao atendimento de populações em situação de vulnerabilidade na capital francesa. Os artistas também posaram para fotos oficiais ao lado do troféu da Champions League.

O novo capítulo da saga do super-herói estreou nos cinemas brasileiros na última quarta-feira (29/7). A narrativa do filme promove o reencontro do intérprete de Peter Parker com uma de suas primeiras parceiras de atuação no cinema, em aceno aos primeiros trabalhos da trajetória profissional de Holland.

As imagens da visita dos atores ao Parque dos Príncipes foram divulgadas nas redes sociais do clube francês e geraram engajamento entre fãs do universo de quadrinhos e torcedores do futebol europeu.

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