30/07/2026
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Alysson exonera secretária-adjunta e anuncia novo diretor na Seinfra

Mudanças na gestão municipal foram publicadas no Diário Oficial do Estado

Por Matheus Mello, ContilNet
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De acordo com o Saerb, os consumidores que não fizerem a regularização podem sofrer penalidades | Foto: ContilNet
De acordo com a nota, Saerb explica que equipe trabalha para identificar e solucionar o problema | Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), promoveu novas mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura da capital. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (30) e envolvem a Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais (Sejur) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

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Por meio de decreto, Alysson exonerou, a pedido, Gerlúcia Afonso de Almeida Magalhães do cargo de secretária-adjunta de Atos Normativos da Sejur. Ela havia sido nomeada para a função em abril deste ano, por meio do Decreto nº 731.

O ato informa que a exoneração passa a valer a partir de 30 de julho de 2026.

Além da saída na área jurídica, o prefeito também anunciou uma nova nomeação para a Seinfra. Cristiano Luiz Peliciolli foi nomeado para ocupar o cargo de diretor de Gestão Administrativa da pasta, com referência CC-9.

A nomeação foi feita por meio do Decreto nº 1.558, publicado no Diário Oficial, e considera a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Os decretos foram assinados digitalmente pelo prefeito Alysson Bestene e entram em vigor na data de suas publicações.

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