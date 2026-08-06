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Ana Castela chega a Rio Branco e recebe carinho de fãs mirins

Momento foi registrado pelo criador de conteúdo Patrick Tavares

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Ana Castela chega a Rio Branco e recebe carinho de fãs mirins
momento foi registrado pelo criador de conteúdo Patrick Tavares/Foto: reprodução

A espera pelo show de Ana Castela chega ao fim nesta quinta-feira (6), quando a cantora sobe ao palco da Expoacre 2026, no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a sexta noite da feira.

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Dona de sucessos que conquistaram públicos de todas as idades, a artista também reúne uma legião de fãs mirins. Horas antes da apresentação, crianças se concentraram em frente ao hotel onde a cantora está hospedada para tentar vê-la de perto.

O momento foi registrado pelo criador de conteúdo Patrick Tavares, que compartilhou nas redes sociais imagens da recepção. Com cartazes nas mãos e vestidas com trajes inspirados no estilo “boiadeira”, as crianças aguardaram a chegada da artista.

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Em um dos vídeos, Ana Castela aparece recebendo os pequenos fãs com carinho, posando para fotos e retribuindo o afeto demonstrado pelo grupo. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais e emocionou os admiradores da cantora.

VÍDEO:

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