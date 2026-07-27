O aposentado registrou os 34 anos de carreira em uma música/Foto: Acremidia

Depois de dedicar grande parte de sua vida ao serviço público, o aposentado Adail Almeida decidiu transformar sua história em música. Natural de Sena Madureira, ele escolheu eternizar os mais de 34 anos de atuação na antiga Eletroacre com a gravação de uma canção autoral produzida no estúdio Acremídia, sob a direção do produtor musical Denis Araújo.

Adail chegou ao município de Manoel Urbano em 5 de setembro de 1985 e, desde então, construiu uma trajetória marcada pelo comprometimento e pela amizade. Durante 34 anos, atuou como gerente da extinta Eletroacre, tornando-se uma figura conhecida e respeitada pela população local.

Agora aposentado, ele resolveu registrar em versos e melodias as lembranças acumuladas ao longo de quatro décadas vivendo em Manoel Urbano. Na composição, o ex-gerente relembra momentos marcantes da carreira e presta homenagem aos colegas de trabalho que estiveram ao seu lado durante os anos de serviço.

“Essa foi uma das fases mais importantes da minha vida. Passei 34 anos trabalhando na Eletroacre, construí amizades, enfrentei desafios e vivi momentos inesquecíveis. Resolvi gravar essa música para deixar registrado tudo o que vivi e para relembrar os bons tempos que passei à frente da empresa, ao lado de tantos companheiros que fizeram parte dessa caminhada”, destacou Adail Almeida.

Além de contar sua própria história, a música faz questão de mencionar os nomes dos integrantes das equipes com quem trabalhou ao longo dos anos, numa homenagem carregada de emoção e gratidão.

Morando há 40 anos em Manoel Urbano, Adail Almeida demonstra que algumas histórias merecem ser preservadas. E foi justamente esse sentimento que o levou a transformar sua trajetória em uma obra musical que promete emocionar familiares, amigos e todos aqueles que acompanharam sua caminhada.

Você acompanha o clipe oficial, em primeira mão, aqui no ContilNet. Confira: