A variação foi de 0,6% em comparação a 2024

Acre registra quase 400 desaparecimentos/Foto: Reprodução

O Acre registrou 386 pessoas desaparecidas em 2025, de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira (23), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo os dados, o número é maior que o registrado em 2024, quando 382 pessoas desapareceram.

O estado alcançou uma taxa de 43,6 desaparecimentos para cada 100 mil habitantes, enquanto a média do Brasil foi de 39,5. Considerando que 2025 teve 365 dias, o Acre registrou uma média de 1,06 desaparecimento por dia.

A variação foi de 0,6% em comparação a 2024. O Anuário também traz o número absoluto de pessoas localizadas. Dentre as 386 pessoas desaparecidas, 346 foram localizadas.

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Em 2025, foram registrados 84.269 desaparecimentos junto às polícias, um aumento de 3,6% em relação aos 81.040 casos contabilizados em 2024, o que corresponde a uma taxa de 39,5 desaparecimentos por 100 mil habitantes.

No âmbito nacional, os indicadores apontam que a maioria dos desaparecidos é do sexo masculino, correspondendo a 64,9% dos casos, e que a maior parcela das ocorrências se concentra na faixa etária adulta, entre 18 e 59 anos, atingindo 64,4% do total. Em relação ao recorte por raça/cor, a população negra (pretos e pardos) constitui 45,2% dos registros.

Contudo, o documento alerta para uma limitação importante na qualidade da informação, visto que parte considerável das ocorrências carecem de dados de perfil racial.