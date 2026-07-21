A declaração foi feita durante entrevista ao programa Em Cena, do ContilNet

Mourão durante entrevista ao Em Cena/Foto: Orna AudioVisual

O presidente municipal do PT em Rio Branco, Thiago Mourão, revelou que foi diagnosticado com câncer na tireoide após realizar exames de rotina. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Em Cena, do ContilNet.

Segundo Mourão, a descoberta aconteceu de forma inesperada. Ele contou que estava em plena pré-campanha eleitoral quando decidiu fazer uma avaliação médica preventiva para verificar a saúde.

“Ela não aparece, ela não demonstra nenhum tipo de sintoma ou reação. Eu estava no meio do período de pré-campanha e fui fazer um exame de rotina, saber como estava o coração, as taxas de hormônio, exame de sangue”, relatou.

Durante a consulta com uma endocrinologista, ele recebeu o pedido para realizar alguns exames de imagem. Foi em um ultrassom que surgiram os primeiros indícios da doença.

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“A médica identificou alguns nódulos na tireoide. Ela explicou que isso é muito frequente em mulheres e que, na maioria das vezes, é benigno. Mas disse que, em homens, era importante ter mais cuidado. Aquilo já me assustou”, contou.

Mesmo sem alterações nos exames hormonais e sem histórico da doença na família, Mourão foi submetido a uma biópsia para investigar a natureza dos nódulos.

“Fui fazer a biópsia, a punção, para retirar as células e saber se era maligno ou benigno. E, para minha surpresa, deu maligno. Não tenho histórico familiar disso”, revelou.

O dirigente destacou que a ausência de sintomas foi um dos fatores que mais chamaram sua atenção e aproveitou para reforçar a importância da realização de exames preventivos.

Durante a entrevista, Mourão não detalhou em que estágio está a doença nem informou quais serão os próximos passos do tratamento, mas ressaltou que o diagnóstico precoce foi possível justamente porque decidiu fazer um check-up de rotina, mesmo sem apresentar qualquer sinal de problema de saúde.

Assista a entrevista na íntegra:

VÍDEO: