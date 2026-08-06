Bebê indígena nasce dentro de helicóptero durante transferência no Acre

Uma transferência aeromédica entre a zona rural de Assis Brasil e Rio Branco terminou de forma inesperada e emocionante na manhã desta quarta-feira (5). A indígena Fabíola Antenor Manchineri deu à luz dentro do helicóptero que a transportava para a capital acreana, onde faria o parto.

Moradora da Aldeia Senegal, localizada no Seringal Tabatinga, colocação Santa Helena, Fabíola foi resgatada pelo serviço aeromédico após entrar em trabalho de parto. No entanto, o nascimento aconteceu antes que a aeronave chegasse ao destino.

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A operação foi realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que o helicóptero pousou em Rio Branco, mãe e bebê foram encaminhados à Maternidade Bárbara Heliodora para receber atendimento especializado.

De acordo com a médica Antonia Leila, responsável pelo atendimento na unidade, tanto a mãe quanto o recém-nascido chegaram em boas condições de saúde.

“A paciente Fabíola chegou trazida pelo aeromédico, cerca de duas horas após um parto normal ocorrido durante o voo. O bebê nasceu bem, chorou ao nascer e ambos chegaram em bom estado geral”, relatou a médica.

A missão integra o serviço aeromédico desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), voltado ao atendimento de pacientes que vivem em regiões de difícil acesso no Acre.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou que a atuação conjunta entre os órgãos é essencial para garantir assistência à população dos municípios e comunidades mais isoladas.

Já o secretário de Saúde, José Bestene, afirmou que a ocorrência demonstra a capacidade de resposta da rede estadual e reforça a importância da integração entre o Samu e o Ciopaer para levar atendimento especializado às regiões remotas.

O caso chamou a atenção pela complexidade da operação e terminou com um desfecho positivo: mãe e filho permanecem bem após o nascimento ocorrido em pleno voo.