Indígena do Acre revela tradição em namoros: ‘Trabalhar para o pai dela”

Sandro Yawanawá contou que vive um relacionamento há seis anos e revelou um costume preservado por seu povo

Durante uma entrevista concedida ao perfil É o Eltão, o indígena acreano Sandro Yawanawá chamou a atenção ao compartilhar detalhes sobre uma tradição do seu povo relacionada ao início de um relacionamento amoroso.

Ao ser questionado sobre sua vida pessoal, Sandro contou que mantém um relacionamento sério há seis anos. Em seguida, explicou que, entre os Yawanawá, a conquista da companheira envolve um costume tradicional que antecede o namoro.

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“Eu sou indígena lá do Acre. Na nossa tradição, antes de tu dar um beijo, antes de tu conhecer, tem que trabalhar para o pai dela primeiro. Aí, se ele aprovar, tu consegue ter a mão dela”, afirmou.

Surpreso com a resposta, o entrevistador perguntou o que significava esse “trabalhar”. Sandro explicou que se trata de atividades realizadas em benefício da família da jovem.

“Trabalhar mesmo. Tem que pescar, tem que caçar, tem que buscar”, respondeu, destacando que a prática faz parte dos costumes preservados pelo povo Yawanawá.

A declaração despertou a curiosidade do entrevistador, que ressaltou a importância da diversidade cultural existente no país. O trecho da entrevista repercutiu nas redes sociais ao apresentar um aspecto das tradições indígenas do Acre e a forma como costumes ancestrais seguem presentes na vida de integrantes do povo Yawanawá.