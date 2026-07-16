20/07/2026
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Bombeiros usam máscara de oxigênio para salvar pombo após incêndio

Gesto dos bombeiros foi elogiado por internautas

Por Juan Vinícius, ContilNet 16/07/2026 às 15:32
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Bombeiros usam máscara de oxigênio para salvar pombo após incêndio
Gesto dos bombeiros foi elogiado por internautas/Foto: Reprodução

A crise climática tem provocado incêndios florestais cada vez mais frequentes e intensos em diferentes partes do mundo, afetando não apenas comunidades, mas também a vida de milhares de animais.

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Um gesto de cuidado durante o combate a um incêndio chamou a atenção de internautas nas redes sociais. Vídeos mostram um bombeiro utilizando uma máscara de oxigênio para ajudar um pombo que apresentava dificuldades para respirar após ser exposto à fumaça.

O caso ocorreu em Oakland, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Após controlarem as chamas, os bombeiros avistaram a ave se aproximando da equipe com sinais de inalação de fumaça e dificuldade respiratória.

Ao perceberem a situação, os agentes utilizaram uma máscara de oxigênio para auxiliar na recuperação do animal. O gesto dos bombeiros foi elogiado por internautas.

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As imagens mostram o pombo permanecendo calmo enquanto recebia o atendimento, o que chamou a atenção de milhares de pessoas e repercutiu nas redes sociais.

Vídeo:

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