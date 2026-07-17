Arraial será realizado no estacionamento da Clinivet, ao lado do Aramix

Arraial da Clinivet/Foto: Reprodução

A Clinivet realiza, neste sábado (18), um arraial com programação voltada para toda a família de pet. O evento promete diversão, comidas típicas e ações de solidariedade.

A programação terá início às 16h, com a venda de doces e variados. Às 18h será servida a tradicional galinha picante e, às 20h, acontecerá o Desfile Pet, um dos momentos mais aguardados da festa.

Ao longo da programação, o público também poderá participar de diversas rodadas de bingo, com premiações.

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O arraial será realizado no estacionamento da Clinivet, ao lado do Aramix.

As ONGs parceiras estarão comercializando comidas típicas, e toda a arrecadação será destinada aos cuidados de animais resgatados.

Durante o evento, também será realizado o Desfile Pet, que contará com premiações para os participantes.

Com vagas limitadas, as inscrições são gratuitas e destinadas aos 15 primeiros participantes. Os três primeiros colocados serão premiados com vales-compra para utilização na Clinivet.