Cofre aberto no RS revela documentos inéditos sobre a Revolução Acreana

O cofre estava fechado há 20 anos, na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul

Documentos estavam em cofre fechado há 20 anos/Fotos: Ana Lauren Castro

Fruto de uma mobilização iniciada pelo governo do Acre em 2025, um cofre lacrado por mais de duas décadas foi aberto na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, revelando um acervo inédito com documentos e peças sobre Plácido de Castro e a incorporação do Acre ao território nacional.

A ação nasceu de tratativas conduzidas pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pelo Arquivo Público do Estado, órgãos que localizaram o material durante investigações históricas e oficializaram o pedido de preservação ao prefeito Lucas Menezes, por meio de um ofício assinado pelo secretário Paulo Roberto Correia.

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O desfecho ocorreu após mais de doze meses de negociações e estudos entre os órgãos envolvidos. Com aval do Ministério Público e ordem direta da prefeitura do município gaúcho, o compartimento foi aberto com suporte técnico da Universidade da Região da Campanha (Urcamp), liderado pela professora Maria Luiza Pêgas e acompanhado de perto pelo reitor Guilherme Bragança.

O cofre guardava registros sobre a trajetória de Plácido de Castro e a Revolução Acreana, incluindo cartas, poemas, quase quatrocentos exemplares de moedas antigas, fotografias inéditas da Tomada de Montese e uma peça singular: o decalque da mão do líder acreano quando ele tinha apenas um ano de vida.

A abertura foi solicitada pela diretora do Arquivo Público do Acre, Cleilda Dias, e transmitida em tempo real para a equipe técnica estadual.

Apesar de os itens originais continuarem sob a tutela do município gaúcho, o acordo prevê a reprodução integral do acervo para o Arquivo Público acreano.