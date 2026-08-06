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Acre celebra 124 anos do início da Revolução Acreana

Território acreano pertencia oficialmente à Bolívia, mas já era ocupado por milhares de brasileiros

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Acre celebra 124 anos do início da Revolução Acreana
Acre celebra a Revolução Acreana | Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (6), o Acre celebra os 124 anos do início da Revolução Acreana, conflito que mudou a história da região e resultou na incorporação do território ao Brasil. O movimento teve início em 6 de agosto de 1902, quando tropas lideradas por José Plácido de Castro ocuparam a cidade de Xapuri e deram início à ofensiva contra o domínio boliviano.

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Na época, o território acreano pertencia oficialmente à Bolívia, mas já era ocupado por milhares de brasileiros, em sua maioria nordestinos, que haviam migrado para a Amazônia desde a década de 1870 em busca de trabalho na extração da borracha. A tentativa do governo boliviano de ampliar o controle sobre a região e de conceder sua exploração ao consórcio estrangeiro Bolivian Syndicate provocou a reação de seringalistas e trabalhadores.

Território acreano pertencia oficialmente à Bolívia, mas já era ocupado por milhares de brasileiros/Foto: reprodução

José Plácido de Castro, gaúcho e ex-militar, assumiu o comando da revolta armada em 1902. Com um grupo formado principalmente por seringueiros, suas tropas conquistaram importantes vitórias até tomarem Puerto Alonso, em agosto de 1903, encerrando os confrontos militares.

Ao chegar à região, Plácido de Castro enxergou na expansão dos seringais uma oportunidade de prosperar. Mais tarde, aceitou liderar um grupo formado por aproximadamente dois mil seringueiros, que passaram a receber treinamento para enfrentar as forças bolivianas. Na madrugada de 6 de agosto de 1902, Castro e outros 33 homens seguiram pelo Rio Acre em canoas até Xapuri.

Território acreano pertencia oficialmente à Bolívia, mas já era ocupado por milhares de brasileiros/Foto: reprodução

Após desembarcarem, ocuparam a sede da administração boliviana sem grande resistência e prenderam os militares que estavam no local. Muitos moradores, sem perceber que se tratava do início de uma ofensiva armada, acreditaram que a movimentação fazia parte das comemorações da Independência da Bolívia.

LEIA TAMBÉM: Governo altera ponto facultativo da Revolução Acreana e garante feriadão

Meses depois, em 17 de novembro de 1903, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis. Pelo acordo, o governo brasileiro indenizou a Bolívia pelo território e assumiu o compromisso de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, oficializando a anexação do Acre ao Brasil.

Embora tenha sido marcada pela atuação dos seringueiros nos combates, historiadores apontam que a Revolução Acreana foi impulsionada principalmente por interesses econômicos ligados à produção da borracha e à disputa pelo controle territorial da região. Os trabalhadores tiveram papel decisivo nas batalhas, mas continuaram submetidos às duras condições impostas pelo sistema dos seringais após o fim do conflito.

Programação

O bairro 6 de Agosto, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, às margens do Rio Acre, organizou uma extensa programação, que conta com desfile cívico, jogos, torneios e queima de fogos. Confira:

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