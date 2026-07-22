Festival de Praia agita final de semana em Assis Brasil/Foto: Reprodução

Parabéns da semana

Parabéns ao querido Andrade Souza, que celebrou mais um ano de vida no último 18 de julho. Que esta nova etapa seja marcada por muita saúde, sabedoria, conquistas e momentos inesquecíveis ao lado das pessoas que ama.

Profissional de excelência e um ser humano incrível, Andrade é admirado por sua dedicação, competência e pela forma respeitosa e generosa com que trata as pessoas. Sua trajetória é motivo de orgulho para todos que têm o privilégio de conhecê-lo.

Desejamos que sua caminhada continue sendo iluminada por sucesso, alegria e novas oportunidades. Feliz aniversário! Que Deus continue abençoando sua vida, concedendo paz, prosperidade e muitas realizações.

Escola de Artes Marciais Leão Dourado

Os atletas da Escola de Artes Marciais Leão Dourado, acompanhados pelo mestre Amarildo, participaram dos cursos de Primeiros Socorros e Regras de Arbitragem de Jiu-Jítsu, promovidos pela Confederação Brasileira Esportiva em parceria com a Confederação Acreana Esportiva.

As capacitações tiveram como objetivo ampliar o conhecimento técnico dos participantes, reforçando a importância da segurança durante as competições e do domínio das normas que regem a arbitragem no jiu-jítsu. Além de contribuir para a formação de atletas mais preparados, os cursos fortalecem o desenvolvimento da modalidade no estado.

A participação da equipe Leão Dourado demonstra o compromisso da escola e do mestre Amarildo com a qualificação contínua de seus atletas, incentivando não apenas o crescimento esportivo, mas também a formação de profissionais e competidores cada vez mais capacitados.

Fotos

20º Festival de Praia

A Prefeitura de Assis Brasil já está nos preparativos para a realização do 20º Festival de Praia, um dos eventos mais aguardados do calendário de verão da região.

A programação acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de julho, reunindo moradores e visitantes às margens da praia do município para três dias de lazer, entretenimento e integração.

O evento conta com o apoio do Sebrae e do Governo do Acre, reforçando a parceria para a valorização do turismo, da cultura e da economia local.

Tradicional na região de fronteira, o Festival de Praia chega à sua 20ª edição com a expectativa de atrair um grande público, fomentando o comércio, impulsionando o turismo e proporcionando momentos de diversão para toda a família.

Em breve, a organização deverá divulgar a programação completa com as atrações que farão parte da festa.

Arraial da Matuta da Roça

A segunda edição do Arraial da Matuta da Roça movimentou a fronteira nos dias 17 e 18 de julho, em Epitaciolândia. Realizado na residência da criadora de conteúdo Cesiana, conhecida como Matuta da Roça, o evento reuniu blogueiros e influenciadores digitais de diversas cidades do Acre em dois dias marcados por muita animação, comidas típicas, música e interação.

Com uma decoração temática e o clima tradicional das festas juninas, o arraial proporcionou um momento de confraternização entre os convidados, fortalecendo a integração entre criadores de conteúdo de diferentes regiões do estado. A programação contou com brincadeiras, apresentações e muita produção de conteúdo para as redes sociais, garantindo diversão e descontração ao público presente.

O evento também reforçou o crescimento da influência digital no Acre, reunindo nomes conhecidos da internet em um ambiente de valorização da cultura popular e das tradições juninas. Nas redes sociais, registros da festa repercutiram entre os seguidores, que acompanharam de perto os melhores momentos do encontro.

Fotos: Reprodução

Rainha do Rodeio Mirim

A Prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu as inscrições para o concurso Rainha do Rodeio Mirim da Expo Xapuri 2026. As interessadas podem se inscrever entre os dias 20 e 24 de julho.

Podem participar meninas com idade entre 6 e 11 anos, desde que apresentem autorização do responsável legal, aceitem o regulamento do concurso e comprovem residência em Xapuri há, no mínimo, seis meses.

As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada no segundo andar do prédio da Star Motos Honda.

O concurso premiará as três primeiras colocadas. A vencedora receberá o título de Rainha Mirim e uma premiação de R$ 3 mil. A segunda colocada será coroada Princesa Mirim e receberá R$ 2 mil, enquanto a terceira colocada também receberá o título de Princesa Mirim, além de R$ 1 mil.

A organização informa que o regulamento completo poderá ser consultado no momento da inscrição. O concurso faz parte da programação oficial da Expo Xapuri 2026 e busca incentivar a participação das crianças nas tradições culturais e no rodeio do município.

Vida alheia

Começando os nossos babados da semana. O Arraial das Blogueiras foi, sem dúvidas, o assunto mais comentado nas redes sociais. O que era para ser apenas uma festa acabou rendendo muito mais do que fotos e vídeos: teve picuinhas entre alguns participantes, indiretas, climão e, para completar, até separação entrou na conta depois do evento. Pelo visto, o arraial terminou, mas os comentários ainda estão longe de acabar. Afinal, na fronteira, o forró acaba, mas a fofoca continua rendendo!

Segundo os comentários que circularam pelos corredores da festa e, principalmente, nas redes sociais, um suposto romance teria provocado até uma crise em um relacionamento. Como toda boa fofoca de fronteira, versões não faltam: tem quem jure que viu, tem quem diga que ouviu e tem quem garanta que tudo não passa de invenção. No fim das contas, o arraial acabou, mas os boatos seguem dançando quadrilha.

E vocês já estão sabendo que a Cavalgada da Expo Xapuri já tem data marcada? Anotem aí: 22 de agosto! A expectativa é de que seja uma das maiores e mais movimentadas dos últimos anos, reunindo cavaleiros, amazonas e visitantes de toda a região. Agora é começar a separar a bota, o chapéu e montar o look porque, pelo visto, esse vai ser o evento mais comentado do mês!

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