Com vassoura na mão e muita alegria, trabalhadora chama atenção em Rio Branco

Uma trabalhadora da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (Smcci) chamou atenção nesta sexta-feira (28) e acabou sendo gravada durante o expediente.
Nas imagens, ela aparece dançando alegremente com uma vassoura nas mãos. O momento chamou atenção e foi compartilhado nas redes sociais.
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Na legenda do vídeo, a mensagem diz: “Que a felicidade continue com você sempre assim, feliz e alegre e com uma vassoura na mão”.