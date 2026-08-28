28/08/2026
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Com vassoura na mão e muita alegria, trabalhadora chama atenção em Rio Branco

Vídeo mostra servidora da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade esbanjando animação

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Com vassoura na mão e muita alegria, trabalhadora chama atenção em Rio Branco
Nas imagens, ela aparece dançando alegremente com uma vassoura nas mãos./Foto: Paulo Acreano

Uma trabalhadora da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (Smcci) chamou atenção nesta sexta-feira (28) e acabou sendo gravada durante o expediente.

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Nas imagens, ela aparece dançando alegremente com uma vassoura nas mãos. O momento chamou atenção e foi compartilhado nas redes sociais.

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Na legenda do vídeo, a mensagem diz: “Que a felicidade continue com você sempre assim, feliz e alegre e com uma vassoura na mão”.

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