Vice de Bocalom destaca potencial agroindustrial de Tarauacá

O candidato a vice-governador da coligação Produzir Para Empregar, Sargento Adonis, afirmou que o município de Tarauacá tem um dos maiores potenciais para a agroindustrialização. “Aqui tem a mandioca e seus derivados, as melhores espécies de banana e o maior abacaxi do Brasil”, disse ele, durante a segunda noite da A Expo Tarauacá 2026, nesta quinta-feira (27).

“O potencial de Tarauacá para a agroindustrialização é altamente promissor e estratégico, consolidando-se como o terceiro município que mais movimenta a agropecuária no Acre. Conhecido nacionalmente como a terra do abacaxi gigante, o município possui uma produção agrícola e extrativista rica e diversificada, baseada fortemente na agricultura familiar e no cooperativismo”, argumentou Sargento Adonis.

Autodesenvolvimento, segundo o candidato, significa fazer o Acre produzir, transformar e agregar valor àquilo que já possui. “É unir as nossas riquezas naturais ao conhecimento, à ciência, à tecnologia e ao empreendedorismo. Não basta vender matéria-prima, precisamos industrializar. Não basta produzir alimentos, precisamos criar cadeias produtivas completas, gerando emprego e renda dentro do próprio Estado”.

Ainda de acordo com Sargento Adonis, a agricultura familiar precisa ser fortalecida com culturas adaptadas à realidade local, como o café robusta amazônico, a mandioca, a banana, o cacau, as frutas regionais e outros produtos vocacionais. “A agroindústria precisa transformar a nossa produção em riqueza, criando oportunidades para produtores rurais e trabalhadores urbanos”, disse Adonis, que acredita numa migração da cidade para o campo.

“A bioeconomia também representa uma grande oportunidade. Vivemos em uma das regiões de maior biodiversidade do planeta. Nossos recursos naturais, associados ao conhecimento das comunidades tradicionais e à inovação tecnológica, podem criar novas cadeias econômicas nas áreas de cosméticos, fármacos, produtos naturais e serviços ambientais”, acrescentou o candidato, para quem o turismo comunitário também é estratégico e rentável.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom