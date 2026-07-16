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ContilNet abre vagas para jornalistas; saiba mais detalhes

Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail adm@contilnetnoticias.com.br

Por Juan Vinícius, ContilNet 16/07/2026 às 15:45
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ContilNet abre vagas para jornalistas; saiba mais detalhes
Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail adm@contilnetnoticias.com.br — Foto: Reprodução

Se você é jornalista formado ou está cursando a graduação em Jornalismo e possui experiência em webjornalismo, esta pode ser a oportunidade que você procura.

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O ContilNet, um dos maiores portais de notícias da Região Norte, está com vagas abertas para contratação de jornalistas. A oportunidade é voltada para profissionais que desejam atuar na produção de conteúdo jornalístico e crescer profissionalmente em um dos principais veículos de comunicação do Acre.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail adm@contilnetnoticias.com.br.

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Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail adm@contilnetnoticias.com.br/Foto: Reprodução

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