Se você é jornalista formado ou está cursando a graduação em Jornalismo e possui experiência em webjornalismo, esta pode ser a oportunidade que você procura.
O ContilNet, um dos maiores portais de notícias da Região Norte, está com vagas abertas para contratação de jornalistas. A oportunidade é voltada para profissionais que desejam atuar na produção de conteúdo jornalístico e crescer profissionalmente em um dos principais veículos de comunicação do Acre.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail adm@contilnetnoticias.com.br.
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