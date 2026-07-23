Qualificação é uma estratégia essencial para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população

Qualificação é uma estratégia essencial para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população/Foto: Ascom

Cuidar do desenvolvimento infantil desde os primeiros anos de vida é uma das prioridades da saúde pública. Com o objetivo de fortalecer o cuidado integral às crianças e qualificar a assistência oferecida na rede municipal, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nos dias 22 e 23 de julho, a qualificação “Crescer com Cuidado: Vigilância do Neurodesenvolvimento e Puericultura na Atenção Primária à Saúde”.

Promovida em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a capacitação ocorreu no auditório do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) e foi destinada aos médicos que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS).

A iniciativa teve como objetivo ampliar os conhecimentos dos profissionais sobre puericultura, acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil, além da identificação precoce de possíveis alterações no neurodesenvolvimento.

Durante a programação, os participantes tiveram acesso a conteúdos relacionados ao reconhecimento de sinais de alerta, à estratificação de riscos e à definição de condutas e intervenções oportunas. A proposta contribui para um atendimento mais qualificado, humanizado e resolutivo desde os primeiros anos de vida, além de fortalecer a organização da linha de cuidado materno-infantil na rede municipal de saúde.

De acordo com a gerente do Departamento de Ciclos de Vida da Semsa, Manoella Moura, a capacitação foi fundamental para aprimorar a assistência prestada às crianças e garantir um acompanhamento mais eficiente.

“O objetivo foi qualificar os profissionais para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente às crianças, fortalecendo o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil, além da identificação precoce de alterações no neurodesenvolvimento. Com isso, buscamos garantir intervenções oportunas e prevenir possíveis complicações futuras”, destacou.

A pediatra Priscyla Garcia ressaltou a importância da integração entre as instituições para o fortalecimento da rede de atenção à saúde infantil.

“Estivemos reunidos durante esses dois dias para compartilhar conhecimentos sobre o neurodesenvolvimento infantil e fortalecer a atuação dos profissionais da Atenção Primária. Essa parceria entre a Semsa e a Sesacre foi essencial para qualificar a rede de atenção à saúde, promovendo um acompanhamento mais eficaz do crescimento e do desenvolvimento das crianças, com mais qualidade e intervenções no momento adequado”, enfatizou.

Para a neuropediatra Bruna Beyruth, levar informações e capacitação sobre o neurodesenvolvimento infantil aos profissionais da Atenção Primária representa um avanço na promoção da saúde e na prevenção de agravos.

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“Trazer esse assunto para a Atenção Primária à Saúde foi de extrema importância, pois, por meio dessa qualificação, conseguimos contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento das crianças, prevenir agravos e garantir um futuro mais saudável para elas”, ressaltou.

A educação permanente dos profissionais da Atenção Primária é uma estratégia essencial para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Ao investir na atualização das equipes, a gestão municipal fortalece a identificação precoce de alterações, amplia a capacidade de intervenção e reafirma, por meio da qualificação “Crescer com Cuidado”, o compromisso com uma assistência acolhedora, resolutiva e voltada ao desenvolvimento saudável das crianças desde os primeiros anos de vida.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria