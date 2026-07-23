Jovens do Sicredi são premiados no maior evento de cooperativismo do mundo

Dois jovens brasileiros conquistaram reconhecimento internacional durante o World Council Young Credit Union People (WYCUP) 2026, programa promovido pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU), e foram contemplados com bolsas de estudos. A seleção reconhece jovens lideranças com projetos inovadores de potencial impacto global, avaliados também pela capacidade de serem replicados por cooperativas de crédito em diferentes países. A premiação foi realizada em 19 de julho, durante a Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC 2026), em Sydney, na Austrália, principal encontro global do cooperativismo financeiro, que reuniu mais de 3 mil participantes de mais de 60 países.

Os brasileiros reconhecidos foram Daniel Andrade Rodrigues de Souza, líder do Comitê Jovem da Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, e Washington Ferreira Nascimento Filho, membro do Comitê Jovem da Sicredi Sudoeste MT/PA. Selecionados entre jovens lideranças de diversos países, eles tiveram seus projetos reconhecidos pela capacidade de promover inovação, desenvolvimento sustentável e transformação social por meio do cooperativismo de crédito.

Os dois são associados e fazem parte dos Comitês Jovens do Sicredi, iniciativas voltadas à formação de lideranças engajadas, que incentivam o desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário dos participantes, promovendo seu protagonismo social e atuação como multiplicadores do cooperativismo.

Promovido anualmente pelo WOCCU, o WYCUP é um dos principais programas internacionais de desenvolvimento de jovens lideranças do cooperativismo financeiro. Além da bolsa de estudos, os participantes passam a integrar uma rede global de intercâmbio de conhecimento e inovação, com acesso a experiências, capacitações e intercâmbio com representantes do cooperativismo de crédito de diferentes partes do mundo.

Projeto Jovens no Trabalho

O Comitê Jovem de Juranda, região central do Paraná, liderado por Daniel Andrade Rodrigues de Souza, desenvolveu o projeto “Jovens no Trabalho” para preparar estudantes do Ensino Médio para o ingresso no mercado profissional. Em parceria com escolas, empresas locais e a Agência do Trabalhador, os jovens participaram de módulos sobre mercado de trabalho, elaboração de currículo e LinkedIn, além de preparação para entrevistas. Ao final, os currículos foram encaminhados às instituições parceiras e cinco participantes (cerca de 15%) conquistaram o primeiro emprego, principalmente como jovens aprendizes.

“Participar do Comitê Jovem do Sicredi me mostrou que pequenas iniciativas podem gerar grandes transformações. Ver um projeto desenvolvido para apoiar jovens da minha comunidade ser reconhecido internacionalmente reforça a importância de investir em educação, oportunidades e no protagonismo da juventude. Essa conquista é um incentivo para continuarmos ampliando esse impacto”, afirma Daniel Andrade Rodrigues de Souza.

Projeto UNAÍ

Criado por Washington Ferreira Nascimento Filho, na cidade de Abaetetuba, no norte do Pará, o Projeto UNAÍ propõe transformar o caroço do açaí, um resíduo amplamente descartado na Amazônia, em biopainéis sustentáveis para a construção civil, além de outros produtos ecológicos. A iniciativa promove a economia circular ao gerar impacto ambiental positivo, reduzir o descarte inadequado de resíduos, fortalecer cadeias produtivas locais e criar oportunidades de geração de renda por meio da inovação, do empreendedorismo e da valorização da bioeconomia amazônica.

“O Projeto UNAÍ nasceu da vontade de transformar um desafio ambiental em uma oportunidade para as comunidades da Amazônia. Receber esse reconhecimento internacional mostra que soluções desenvolvidas localmente podem inspirar outras realidades e contribuir para um futuro mais sustentável. É uma conquista que compartilho com todos que acreditam no poder da inovação e do cooperativismo”, destaca Washington Ferreira Nascimento Filho.

A atenção aos dois jovens, integra a participação do Sicredi na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC 2026), que contou com uma delegação de cerca de 100 representantes da instituição e reuniu lideranças do cooperativismo de crédito de mais de 60 países para discutir temas como inovação, inteligência artificial, sustentabilidade, inclusão financeira e liderança cooperativista.

“O reconhecimento de Daniel e Washington é motivo de grande orgulho para o Sicredi e para o cooperativismo brasileiro, pois evidencia a força do nosso modelo em formar lideranças jovens, conectadas aos desafios do seu tempo e comprometidas com a transformação das comunidades. Quando investimos no protagonismo da juventude, estamos fortalecendo o presente e preparando o futuro do cooperativismo, com soluções capazes de gerar impacto social, econômico e ambiental de forma sustentável. Ver dois jovens associados do Sicredi serem reconhecidos em um programa de alcance global reforça que o cooperativismo brasileiro tem muito a contribuir com o movimento internacional”, afirma Manfred Alfonso Dasenbrock, Diretor do Woccu e Presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Comitê Jovem

O Comitê Jovem tem como propósito estimular e fortalecer o protagonismo e a liderança de jovens no Sicredi, com foco em seu desenvolvimento educativo. Por meio de iniciativas voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional, o Comitê busca despertar o interesse desses jovens em participar ativamente de uma instituição financeira cooperativa, incentivando-os a se tornarem agentes de transformação e disseminadores do cooperativismo em suas comunidades.

Em 2025, o programa contou com a participação de mais de 2.500 jovens, sendo 48 jovens eleitos como Coordenadores de Núcleo e cinco como Conselheiros.

Sobre o cooperativismo de crédito

O cooperativismo de crédito é um modelo de negócio em expansão no Brasil e atualmente reúne mais de R$ 3,7 trilhões em ativos, segundo dados do Banco Central do Brasil. Em outros países, como os Estados Unidos, a penetração do modelo supera 60% da população. Globalmente, o movimento conta com 412,7 milhões de associados, distribuídos em 67.137 cooperativas de crédito presentes em 101 países, que somam mais de US$ 3,8 trilhões em ativos, de acordo com o mais recente World Statistical Report do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU)

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3.1 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom