Detran notifica donos de veículos recolhidos em pátio no Acre; veja lista

Falta de regularização dentro do prazo poderá resultar na inclusão dos veículos em procedimento de leilão

Falta de regularização dentro do prazo poderá resultar na inclusão dos veículos em procedimento de leilão/Foto: Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou, na edição desta segunda-feira (31) do Diário Oficial do Estado, um edital de notificação direcionado aos proprietários de veículos que estão recolhidos em depósito e ainda não foram retirados.

De acordo com o documento, os responsáveis pelos automóveis, motocicletas e demais veículos listados no edital têm prazo de 10 dias, contado a partir da publicação, para regularizar a situação e providenciar a retirada.

Caso isso não ocorra dentro do período estabelecido, os veículos poderão ser encaminhados para leilão, conforme determina a legislação de trânsito.

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Para recuperar o veículo, o proprietário deverá quitar eventuais débitos existentes, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), multas, taxas de licenciamento, Seguro Obrigatório e vistoria. Também deverão ser pagas as despesas referentes à remoção e ao período em que o veículo permaneceu no depósito.

Os interessados devem procurar o Depósito de Veículos Removidos da WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. O atendimento ocorre em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Segundo o edital, a falta de regularização dentro do prazo poderá resultar na inclusão dos veículos em procedimento de leilão.

Confira o edital e os notificados:

Detran – edital de notificação