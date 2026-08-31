Detran notifica donos de veículos recolhidos em pátio no Acre; veja lista

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou, na edição desta segunda-feira (31) do Diário Oficial do Estado, um edital de notificação direcionado aos proprietários de veículos que estão recolhidos em depósito e ainda não foram retirados.
De acordo com o documento, os responsáveis pelos automóveis, motocicletas e demais veículos listados no edital têm prazo de 10 dias, contado a partir da publicação, para regularizar a situação e providenciar a retirada.
Caso isso não ocorra dentro do período estabelecido, os veículos poderão ser encaminhados para leilão, conforme determina a legislação de trânsito.
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Para recuperar o veículo, o proprietário deverá quitar eventuais débitos existentes, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), multas, taxas de licenciamento, Seguro Obrigatório e vistoria. Também deverão ser pagas as despesas referentes à remoção e ao período em que o veículo permaneceu no depósito.
Os interessados devem procurar o Depósito de Veículos Removidos da WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. O atendimento ocorre em horário comercial, de segunda a sexta-feira.
Segundo o edital, a falta de regularização dentro do prazo poderá resultar na inclusão dos veículos em procedimento de leilão.
Confira o edital e os notificados:
Detran – edital de notificação