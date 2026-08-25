Detran vai leiloar mais de 90 veículos no próximo mês; veja como participar

De acordo com o documento, o certame será realizado exclusivamente pela internet

Os lotes serão classificados como veículos recuperáveis, recuperáveis com motor inservível e sucatas. Foto: Divulgação/Seplag

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) realizará, no dia 8 de setembro, um leilão público on-line com 96 lotes de veículos apreendidos, removidos, abandonados ou recolhidos em operações de trânsito.

O edital do leilão foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (25). De acordo com o documento, o certame será realizado exclusivamente pela internet, a partir das 8h, e os interessados deverão realizar cadastro prévio na plataforma responsável para participar da disputa. Antes do leilão, os interessados poderão visitar o pátio para fazer uma inspeção visual dos veículos nos dias 2, 3 e 4 de setembro, das 8h às 14h.

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Os lotes serão classificados como veículos recuperáveis, recuperáveis com motor inservível e sucatas. Os veículos considerados recuperáveis poderão voltar a circular, desde que os arrematantes cumpram todas as exigências previstas na legislação de trânsito e realizem os procedimentos necessários para a regularização.

Já os veículos classificados como sucata não poderão retornar às ruas. Esses lotes são destinados ao desmonte, reaproveitamento de peças ou reciclagem, e, em determinados casos, a participação é restrita a empresas credenciadas para atuar no setor. O edital também estabelece que os veículos serão vendidos nas condições em que se encontram, sendo responsabilidade do interessado verificar previamente o estado de conservação e as características de cada lote durante o período de visitação.

Além do valor do lance vencedor, o arrematante deverá arcar com a comissão da leiloeira, correspondente a 5% do valor do lote, e com o ICMS de 3,40%, além de outras despesas relacionadas à regularização e transferência dos veículos, quando necessárias.

Segundo o cronograma divulgado, o pagamento deverá ser realizado entre os dias 9 e 11 de setembro. A emissão das notas de venda e o início dos procedimentos para transferência dos veículos estão previstos a partir do dia 14 de setembro.

O leilão reúne veículos que não foram retirados pelos proprietários dentro dos prazos previstos pela legislação e serão vendidos conforme as condições estabelecidas no edital publicado.

Confira edital:

Edital – Leilão Detran