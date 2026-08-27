Trabalhadores que tiverem folga na sexta, o descanso poderá se estender pelo fim de semana

Trabalhadores que tiverem folga na sexta, o descanso poderá se estender pelo fim de semana/Foto: reprodução

O Dia do Bancário é celebrado nesta sexta-feira (28) e pode provocar mudanças no atendimento presencial de agências bancárias. A data, no entanto, não é considerada feriado bancário nacional.

O calendário oficial da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não inclui o Dia do Bancário entre os feriados nacionais do setor. Dessa forma, a abertura ou o fechamento das agências pode variar de acordo com regras locais e outras condições aplicáveis à categoria.

Em algumas instituições, como o Banco do Brasil, haverá suspensão do atendimento presencial nesta sexta-feira, com retorno previsto para a próxima segunda-feira (31).

Mesmo nos locais onde não houver atendimento presencial, os clientes poderão utilizar os canais digitais para realizar boa parte das operações bancárias.

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Para os trabalhadores que tiverem folga na sexta, o descanso poderá se estender pelo fim de semana, totalizando três dias consecutivos.

Aplicativos e internet banking seguem disponíveis para consultas, pagamentos e transferências. O Pix também funciona normalmente durante todo o período, inclusive aos fins de semana e feriados.