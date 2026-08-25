Bancos brasileiros pretendem investir R$ 3 bi em IA e análise de dados em 2026

SÃO PAULO, 25 Ago (Reuters) – Os bancos brasileiros pretendem investir R$ 3 bilhões em inteligência artificial e análise de dados em 2026, alta de 8% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026 divulgados nesta terça-feira.
A cifra faz parte de um total R$ 50 bilhões em investimento em tecnologia previsto pelo setor no ano, que fora revelado na primeira parte do levantamento, publicada em junho. Na transferência de sistemas e dados para a nuvem, os aportes devem chegar a R$3,9 bilhões em 2026, aumento de 30% ano a ano.
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De acordo com os dados publicados nesta terça-feira no Febraban Tech, evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, as instituições financeiras já veem benefícios relevantes associados à adoção da IA, com 92% dos bancos apontando o aumento da velocidade na execução de tarefas rotineiras como o principal valor percebido da aplicação da tecnologia.
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Ainda conforme a pesquisa, feita pela consultoria Deloitte, 52% destacaram benefícios como redução do tempo de resposta aos clientes, redução de custos e maior eficiência na análise de dados e 48% identificaram ganhos na detecção e prevenção de fraudes.
‘Esses investimentos promovem ganhos de eficiência operacional e o fortalecimento da resiliência das instituições, criando as bases para novas formas de relacionamento, personalização e geração de valor para os clientes’, afirmou o sócio de Serviços Financeiros da Deloitte, Sérgio Biagin, em nota sobre o estudo.
‘O desafio agora não é apenas adotar novas tecnologias, mas integrá-las à estratégia de negócios para acelerar a captura de valor, ampliar a capacidade de inovação e viabilizar novos modelos de crescimento sustentável.”
Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.