Bancos brasileiros pretendem investir R$ 3 bi em IA e análise de dados em 2026

SÃO PAULO, 25 Ago (Reuters) – ⁠Os bancos brasileiros pretendem investir ⁠R$ 3 bilhões em inteligência artificial e análise de ‌dados em 2026, alta de 8% ante o mesmo período do ano passado, de acordo ‌com dados da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026 divulgados nesta terça-feira.

A cifra faz parte de um total R$ 50 bilhões em investimento em tecnologia previsto pelo setor no ano, que fora revelado ⁠na ‌primeira parte do levantamento, publicada em junho. ⁠Na transferência de sistemas e dados para a nuvem, os aportes devem chegar a R$3,9 bilhões em 2026, aumento de 30% ano a ano.

Ibovespa consegue 5ª alta seguida, de novo com Vale e bancos; dólar desce a R$ 5,14

Índices nos EUA fecham com altas à espera de Nvidia e com Treasuries em baixa

Oi confirma falência decretada pela Justiça do RJ

A companhia afirmou negativa de provimento aos recursos contra decisão de primeira instância que transformou a recuperação judicial em falência

De acordo com os dados publicados nesta terça-feira ​no Febraban Tech, evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, as instituições financeiras já ​veem benefícios relevantes associados à adoção da IA, com 92% dos bancos apontando o aumento da velocidade na execução de tarefas rotineiras como o principal valor percebido da aplicação ‌da tecnologia.

Comece agora!

Ainda conforme a pesquisa, feita ​pela consultoria Deloitte, 52% destacaram benefícios como redução do tempo de resposta aos clientes, redução de custos e maior eficiência ⁠na análise ​de dados ​e 48% identificaram ganhos na detecção e prevenção de fraudes.

‘Esses investimentos ⁠promovem ganhos de eficiência ​operacional e o fortalecimento da resiliência das instituições, criando as bases para novas formas de relacionamento, personalização ​e geração de valor para os clientes’, afirmou o sócio de Serviços Financeiros da ​Deloitte, Sérgio Biagin, ⁠em nota sobre o estudo.

‘O desafio agora não é apenas ⁠adotar novas tecnologias, mas integrá-las à estratégia de negócios para acelerar a captura de valor, ampliar a capacidade de inovação e viabilizar novos modelos de crescimento sustentável.”

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters