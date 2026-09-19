Em atos no Alto Acre e Capixaba, população reforça apoio a Mailza

A candidata percorreu o comércio e participou de carreata e passeata neste sábado

A programação seguiu com uma recepção no comitê, onde Mailza se reuniu com apoiadores | Foto: Ascom

Depois de cumprir agendas em municípios do Alto Acre, Mailza chegou a Capixaba neste sábado (19) recebida por moradores com manifestações de apoio e gritos de “é a nossa governadora”. A candidata à reeleição participou de uma carreata seguida de passeata pelas ruas da cidade, dando sequência à mobilização de sua campanha no interior.

Com saída da Avenida Governador Edmundo Pinto, o percurso reuniu moradores, trabalhadores e apoiadores. Durante a atividade, Mailza cumprimentou a população e recebeu declarações de voto, como a da moradora Leila Lopes, que disse apoiar a candidata por considerá-la “gente como a gente”.

“Mulher gentil, humilde, ouve as pessoas. Esperamos que ela seja uma boa governante, tá aí tem cinco meses e vimos que é boa, vamos dar a oportunidade pra mais quatro anos”, afirmou Leila.

Antes da carreata, Mailza participou de um café da manhã com lideranças locais na Panificadora e Lanchonete ADP, também na Avenida Governador Edmundo Pinto. Na sequência, visitou o comércio e conversou com comerciantes, trabalhadores e moradores sobre as necessidades do município.

As demandas apresentadas envolveram geração de emprego e renda, apoio aos pequenos empreendedores, agricultura familiar, infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico.

“Capixaba é feita por sua gente, pelos comerciantes, produtores, trabalhadores e famílias que todos os dias ajudam a construir o município. Estar aqui é ouvir, dialogar e reconhecer a força de quem vive e trabalha nesta terra”, destacou Mailza.

A agenda contou com o candidato ao Senado Márcio Bittar, o presidente da Câmara, Diego Paulista, a vereadora Ângela Paula e os vereadores Willian Tessinari, Richard Lima, também ex-vice-prefeito, Bruno Caetano e Adriano Ingre. Também participaram o ex-prefeito José Augusto, a ex-secretária de Saúde Carminha Guimarães, o ex-vereador Teio Tessinari, secretários e presidentes de autarquias.

A programação seguiu com uma recepção no comitê, onde Mailza se reuniu com apoiadores, encerrando a passagem por Capixaba em meio à mobilização pela sua reeleição.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria