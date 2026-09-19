Bocalom defende expansão de agroindústrias e destaca potencial do Alto Acre

Candidato citou a Dom Porquito e Acreaves e defende fortalecimento da produção durante agenda em Epitaciolândia

Postulante ao governo destacou empresas da região e expansão do cultivo de café como vetores econômicos/ Foto: Ascom

A expansão das agroindústrias, o fortalecimento da produção rural e a integração com o Pacífico foram destacados por Tião Bocalom (PSDB), candidato ao governo do Acre, neste sábado (19), em Epitaciolândia. Na ocasião, Bocalom defendeu uma política econômica voltada ao produtor rural, à indústria e ao comércio como forma de ampliar a geração de emprego e renda no Alto Acre.

Durante apresentação, ao lado do candidato ao Senado Eduadro Velloso, Bocalom citou a Dom Porquito e a Acreaves como exemplos de empreendimentos que contribuíram para movimentar a economia da região. O candidato afirmou que pretende potencializar essas atividades e ampliar o apoio às agroindústrias.

“Essa estrada pro Pacífico já está pronta. Parabéns à nossa Dom Porquito, à nossa Acreaves, pelo trabalho que está sendo feito aqui com a agroindústria. Foi isso aqui que deu uma alavancada grande, e quero potencializar, quero ajudar a multiplicar esse trabalho”, afirmou.

Café e produção rural

Bocalom também destacou o crescimento do cultivo de café em Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Segundo ele, a expansão da atividade representa uma oportunidade de geração de renda para os produtores e de movimentação econômica para os municípios.

“Está todo mundo plantando café e melhorando a vida; está tendo dinheiro na cidade”, disse.

Na avaliação apresentada pelo candidato, o fortalecimento da produção precisa vir acompanhado de políticas de incentivo aos diferentes setores da economia.

“Eu quero ver o nosso povo com dinheiro no bolso. Como é que ele vai ter dinheiro no bolso? Se tiver uma política econômica forte, que apoie o produtor rural, que apoie a indústria, que apoie o comércio”, afirmou.

Bocalom também disse que pretende dar continuidade ao projeto “Produzir para Empregar” e relacionou a iniciativa à geração de trabalho e renda no estado.

Proposta para a saúde

Bocalom também abordou a situação da saúde no Alto Acre. Ele afirmou que o Hospital Regional possui estrutura, mas precisa ampliar a oferta de especialidades para evitar que moradores continuem sendo encaminhados para Rio Branco.

“O Hospital Regional está montado, mas, infelizmente, não tem as especialidades que a gente precisa, e muita gente ainda tem que ir a Rio Branco. Comigo, vai acabar isso! Nós vamos ter todas as especialidades aqui”, declarou.

Entre as necessidades citadas pelo candidato, estão a contratação de médicos, ampliação dos laboratórios e aquisição de equipamentos para exames de imagem.

“O que falta mesmo é gestão, falta mesmo é pessoal, é médico, é mais laboratório, mais equipamento pra poder fazer imagem, pra gente poder diagnosticar a doença das pessoas”, afirmou.

Experiência administrativa

Bocalom também utilizou sua trajetória política para apresentar a candidatura ao governo. Ele relembrou que foi prefeito de Acrelândia por três mandatos e de Rio Branco por dois, e disse que pretende levar essa experiência para a administração estadual.

“Eu tenho a experiência de três vezes prefeito da cidade pequena e duas vezes prefeito da capital. Gente, me dê essa oportunidade! Eu quero ser governador do Acre!”, declarou.

Bocalom encerrou a fala reforçando a defesa de investimentos na produção e nas atividades econômicas do Alto Acre.

“Gente, é dinheiro no bolso que melhora a vida das pessoas! Não é conversa fiada!”, concluiu.