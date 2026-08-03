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Expoacre 2026: ContilNet, Orna e Top Mídia transmitem ao vivo a 3ª noite

O público pode assistir pelo canal do YouTube do ContilNet e pelo canal 8.1 da TV Rio Branco

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Expoacre 2026: ContilNet, Orna e Top Mídia transmitem ao vivo a 3ª noite
Expoacre 2026/Foto: Thauã Conde/ContilNet

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, nesta segunda-feira (3), os principais momentos da terceira noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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A cobertura leva ao público tudo o que acontece na maior feira de agronegócio e entretenimento do Acre, com imagens ao vivo dos principais eventos, entrevistas, bastidores e as atrações mais aguardadas da programação.

A transmissão será comandada pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante, além da participação de convidados especiais ao longo da noite.

Além da live no canal do ContilNet no YouTube, o público também poderá acompanhar toda a cobertura pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira.

Nesta segunda, a programação tem início às 18h com a abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento, além da tradicional solenidade de abertura das provas de rodeio, na Arena de Rodeio.

O grande destaque da noite será o show nacional do cantor Natanzinho Lima, que sobe ao palco principal às 22h para apresentar seus maiores sucessos.

Confira a programação desta segunda-feira – 3 de agosto

  • 18h – Abertura dos estandes;
  • Palcos alternativos;
  • 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio, na Arena de Rodeio;
  • 22h – Show nacional de Natanzinho Lima;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.
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