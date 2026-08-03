Segundo a direção, a medida busca manter um ambiente organiza/Foto: reprodução

Se você tem mais de 30 anos, talvez precise de um tradutor para entender o mais novo comunicado de uma escola em Cruzeiro do Sul. Mas, se é adolescente, a mensagem foi bem direta: “farmar aura” está oficialmente proibido.

O ContilNet entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço, no entanto, segue aberto.

O comunicado, divulgado pelo Colégio Cristão Cruzeiro, chamou a atenção nas redes sociais pelo tom inusitado ao incluir uma das expressões mais populares entre os jovens da geração Z e Alpha nas regras de convivência escolar.

Segundo a direção, a medida busca manter um ambiente organizado, seguro e favorável ao aprendizado. Além da curiosa proibição de “farmar aura”, a escola também vetou o uso de cartas, figurinhas e itens semelhantes durante o intervalo ou em qualquer outro horário.

O objetivo, de acordo com o comunicado, é evitar conflitos entre os estudantes e impedir que brincadeiras acabem prejudicando as atividades pedagógicas.

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Para quem ainda não entrou no “dicionário da internet”, “farmar aura” é uma expressão usada nas redes sociais para descrever alguém que tenta parecer mais estiloso, popular, misterioso ou “descolado”, geralmente para ganhar admiração dos colegas, quase como acumular pontos de carisma invisíveis.

Ou seja, ao que tudo indica, agora nem o carisma poderá ser “cultivado” dentro da escola… pelo menos durante o horário de aula.

O comunicado ainda pede que pais e responsáveis orientem os alunos sobre o cumprimento das novas regras e reforça a parceria entre família e escola.

Enquanto isso, nas redes sociais, o aviso já rende comentários e brincadeiras. Entre os mais repetidos está a dúvida que ninguém respondeu até agora: como exatamente a coordenação vai identificar quando alguém estiver… farmando aura?