Léo tem chamado a atenção ao interpretar grandes sucessos de Wesley Safadão

Léo tem chamado a atenção ao interpretar grandes sucessos de Wesley Safadão | Foto: reprodução

O show de Wesley Safadão, realizado na noite desta quarta-feira (5), na Expoacre 2026, reuniu milhares de fãs no Parque de Exposições Wildy Viana. Entre eles estava o jovem acreano Léo Catolé, cantor e admirador do artista, que sonha em conhecê-lo pessoalmente.

Nas redes sociais, Léo tem chamado a atenção ao interpretar grandes sucessos de Wesley Safadão. Em vídeos publicados na internet, ele canta músicas como “Camarote”, “Cerveja Pra Lavar” e outros hits que marcaram a carreira do forrozeiro, conquistando elogios dos internautas.

A presença de Wesley Safadão no Acre foi uma oportunidade especial para o jovem estar ainda mais perto do ídolo que inspira sua carreira musical.

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Nas redes sociais, amigos e seguidores do jovem torcem para que o sonho se torne realidade e que o talento acreano possa ser reconhecido pelo próprio Wesley Safadão. Enquanto isso, Léo continua divulgando sua música e conquistando espaço com sua voz.