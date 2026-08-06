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Com bandeira do Acre no palco, Safadão emociona multidão na Expoacre

Cantor cearense comandou a quinta noite da feira em Rio Branco com arena lotada

Por Fhagner Soares, ContilNetAtualizado
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Com bandeira do Acre no palco, Safadão emociona multidão na Expoacre
Cantor cearense homenageou o estado ao segurar a bandeira do Acre durante o show/ Foto: Instagram

O cantor Wesley Safadão transformou a arena de shows da Expoacre em um grande coro coletivo na noite de quarta-feira (5/8). Principal atração da quinta noite da maior feira de negócios e entretenimento do estado, o artista cearense empolgou a multidão reunida no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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Um dos momentos mais marcantes da apresentação ocorreu quando o cantor segurou a bandeira do Estado do Acre no palco. O gesto de carinho e identificação com o público local provocou aplausos e gritos dos milhares de fãs que acompanhavam o espetáculo.

O repertório contou com os principais hits da carreira do artista, mesclando ritmos do forró e do sertanejo. Do início ao fim do show, o público acompanhou as canções em ritmo acelerado, confirmando a alta expectativa criada para a apresentação nacional.

O acesso ao show do artista foi garantido mediante a troca de ingressos por dois quilos de alimentos não perecíveis. A iniciativa solidária mobilizou a população nos dias anteriores e garantiu presença massiva na arena de shows.

A quinta noite da feira também contou com a realização das provas da Arena de Rodeio, além da movimentação de público estandes de gastronomia, exposições institucionais e negócios espalhados pelo parque.

A programação musical e de entretenimento da Expoacre 2026 segue até domingo (9/8), com atrações nos palcos alternativos e na arena principal do Parque Wildy Viana.

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