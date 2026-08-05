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Família procura filhote de pitbull desaparecida em Rio Branco

De acordo com os tutores, a cadela ainda é muito nova e não atende pelo próprio nome

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Família procura filhote de pitbull desaparecida em Rio Branco
De acordo com os tutores, a cadela ainda é muito nova e não atende pelo próprio nome/Foto: reprodução

Uma família está à procura de uma filhote da raça American Pit Bull, que desapareceu no último domingo (2), nas proximidades do Ramal dos Dez, localizado na Estrada do Amapá, em Rio Branco.

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De acordo com os tutores, a cadela ainda é muito nova e não atende pelo próprio nome, o que dificulta o retorno para casa. A suspeita é de que ela esteja assustada e desorientada desde o desaparecimento.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar a filhote pode entrar em contato com Wellington, pelo telefone (68) 99221-2132, ou com Ayrton, pelo número (68) 99989-6308.

LEIA TAMBÉM: Família oferece recompensa para encontrar cadela desaparecida em Rio Branco

A família pede a colaboração da população e que qualquer informação pode ser importante para encontrar a cachorrinha.

De acordo com os tutores, a cadela ainda é muito nova e não atende pelo próprio nome/Foto: reprodução

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