Família procura filhote de pitbull desaparecida em Rio Branco

De acordo com os tutores, a cadela ainda é muito nova e não atende pelo próprio nome

De acordo com os tutores, a cadela ainda é muito nova e não atende pelo próprio nome/Foto: reprodução

Uma família está à procura de uma filhote da raça American Pit Bull, que desapareceu no último domingo (2), nas proximidades do Ramal dos Dez, localizado na Estrada do Amapá, em Rio Branco.

De acordo com os tutores, a cadela ainda é muito nova e não atende pelo próprio nome, o que dificulta o retorno para casa. A suspeita é de que ela esteja assustada e desorientada desde o desaparecimento.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar a filhote pode entrar em contato com Wellington, pelo telefone (68) 99221-2132, ou com Ayrton, pelo número (68) 99989-6308.

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A família pede a colaboração da população e que qualquer informação pode ser importante para encontrar a cachorrinha.