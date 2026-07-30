Família oferece recompensa para encontrar cadela desaparecida em Rio Branco

Cadela passou por cirurgia, trata dermatite e depende de uma ração específica para manter a saúde

Segundo os tutores, Nairobi passou por cirurgia, faz tratamento para dermatite e necessita de cuidados especiais. /Foto:cedida

Uma família de Rio Branco está em busca de informações que possam ajudar a localizar a cadela Nairobi, desaparecida no bairro Santa Quitéria, na Rua Francisco Sales. O animal, de 6 anos, sumiu recentemente e, desde então, a ausência tem causado grande preocupação entre os familiares.

Segundo os tutores, Nairobi passou por cirurgia, faz tratamento para dermatite e necessita de cuidados especiais, incluindo uma alimentação restrita a um tipo específico de ração. Por causa dessas condições, a família teme que o estado de saúde da cadela possa ser comprometido caso ela permaneça longe de casa por muito tempo.

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Na tentativa de ampliar as buscas, os donos oferecem uma recompensa de R$ 500 para quem fornecer informações que levem ao paradeiro do animal.

“Estamos sofrendo muito com a ausência dela. Tem criança chorando e eu não durmo direito desde que ela sumiu”, desabafou um dos responsáveis.

A família pede que qualquer pessoa que tenha visto Nairobi ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente para ajudar no reencontro com o animal.