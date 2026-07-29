Fazendo a diferença: Ceteac capacita comunidade para agir em emergências

As inscrições podem ser realizadas pelos canais oficiais de atendimento do CETEAC — Foto: Reprodução

Em uma emergência, os primeiros minutos podem ser decisivos para salvar uma vida. Pensando nisso, o Centro de Ensino e Treinamento do Acre (CETEAC) realiza o curso de Suporte Básico de Vida (SBV), capacitação voltada para profissionais da saúde, estudantes e também para a comunidade em geral que deseja aprender a agir corretamente em situações de emergência.

O Suporte Básico de Vida reúne técnicas essenciais que podem ser aplicadas até a chegada do atendimento especializado. Durante o curso, os participantes aprendem a reconhecer uma parada cardiorrespiratória, realizar compressões torácicas de qualidade, utilizar o Desfibrilador Externo Automático (DEA), quando disponível, prestar atendimento em casos de engasgo e acionar corretamente os serviços de emergência.

A capacitação será ministrada por Sawanna Albuquerque, enfermeira, docente e socorrista profissional. A programação combina teoria e prática, com demonstrações e simulações que proporcionam uma experiência dinâmica e voltada para situações reais, permitindo que os participantes desenvolvam mais segurança e confiança para atuar diante de uma emergência.

Segundo Sawanna, a proposta vai além da transmissão de técnicas: o objetivo é formar pessoas preparadas para agir quando cada segundo faz diferença.

“Como enfermeira, socorrista profissional e docente, tenho a satisfação de ministrar este curso e contribuir para a formação de pessoas mais preparadas para agir diante de situações de emergência. O Suporte Básico de Vida é um conhecimento que pode ser aplicado em qualquer lugar: em casa, no trabalho, na escola ou em espaços públicos. Nossa proposta é oferecer um treinamento atualizado, com foco na prática e baseado em evidências científicas, para que cada participante desenvolva segurança, confiança e habilidade para prestar os primeiros atendimentos até a chegada do serviço especializado. Acreditamos que capacitar mais pessoas é investir na preservação da vida e fortalecer uma cultura de cuidado e responsabilidade com o próximo.”

Além de preparar pessoas para salvar vidas, o conhecimento em SBV também representa um importante diferencial profissional, sendo valorizado em hospitais, clínicas, empresas, escolas, academias e diversos outros ambientes que priorizam a segurança e o atendimento qualificado.

As inscrições podem ser realizadas pelos canais oficiais de atendimento do CETEAC.