MP denuncia 36 suspeitos de usarem empresas para lavar dinheiro e tráfico de drogas

Denúncia faz parte da Operação Rota do Fim

Denúncia faz parte da Operação Rota do Fim/Foto: reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) denunciou 36 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa investigada por envolvimento com tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de munições.

A denúncia faz parte da Operação Rota do Fim, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). As investigações tiveram início após a apreensão de cerca de 469 quilos de cloridrato de cocaína, além de porções de maconha e munições, em maio de 2022, no município de Poconé (MT).

A droga estava escondida em compartimentos secretos de um caminhão que havia saído do Acre com destino ao Rio Grande do Norte.

As investigações também apontam que a organização mantinha atuação em diversos estados brasileiros e utilizava pessoas físicas e empresas para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras e patrimoniais.

Segundo a denúncia, os vínculos identificados entre empresas e investigados reforçam a dimensão e a estrutura da organização criminosa

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Ao longo das investigações foi constatado que o grupo atuava de forma organizada, com funções definidas entre os integrantes. Cada um teria um papel específico, desde o planejamento e transporte dos entorpecentes até a movimentação e ocultação dos recursos obtidos com a atividade criminosa.