Fim de Semana M movimenta Mercale com ofertas de até 60%

Campanha começou nesta sexta-feira, 27, e segue até domingo, 30 de agosto. — Foto: Reprodução

O Fim de Semana M está movimentando as unidades do Mercale em Rio Branco com uma campanha promocional que promete surpreender os consumidores. Com ofertas agressivas e descontos que chegam a 60%, a rede reforça sua estratégia de apresentar preços cada vez mais competitivos para quem busca economia na hora de fazer o mercado.

O Mercale vem se consolidando em Rio Branco ao apostar constantemente em novidades e grandes campanhas promocionais para seus clientes. Durante muito tempo, existiu a percepção de que a marca trabalhava com preços mais altos, mas essa imagem vem sendo desconstruída pelas ações recentes de marketing, que mostram que o Mercale também oferece preços baixos e condições extremamente competitivas.

O Fim de Semana M é um dos grandes exemplos dessa estratégia. Realizada no último fim de semana de cada mês, a campanha reúne uma seleção de produtos com descontos de até 60%. Em uma verdadeira disputa pela preferência do consumidor, quem mais se beneficia é o cliente, e o Mercale vem mostrando que sabe se antecipar com preços que chamam a atenção e podem fazer a diferença no orçamento.

A campanha começou nesta sexta-feira, 27, e segue até domingo, 30 de agosto, com ofertas especiais durante todo o período. A expectativa é de grande movimentação nas lojas, especialmente entre os consumidores que aguardam as oportunidades do Fim de Semana M para garantir produtos com preços mais baixos.

O Fim de Semana M acontece em todas as unidades da rede Mercale:

Antônio da Rocha Viana – Av. Antônio da Rocha Viana, 1843, Isaura Parente;

Avenida Ceará – Av. Ceará, 3301, Sétimo BEC;

Getúlio Vargas – Av. Getúlio Vargas, 2311, Bosque;

Leblon – Rua Leblon, 156, Conjunto Jardim Europa.

Para conferir as ofertas e acompanhar as novidades da campanha, os clientes podem acessar o perfil oficial do Mercale no Instagram, @fazmercale, onde são divulgadas as principais oportunidades e ações da rede.