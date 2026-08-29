Quem quiser contribuir financeiramente pode realizar uma transferência via Pix para a chave (69) 99302-0690

Vaquinha Solidária – Juntos pela Ilana Vitória/Foto: reprodução

Uma campanha solidária está mobilizando amigos e familiares de Ilana Vitória, que enfrenta um longo processo de recuperação após sofrer um grave acidente. Ela teve 80% do corpo queimado e precisou amputar uma das pernas.

Atualmente, Ilana está em Goiânia (GO), onde permanece em tratamento médico. Com a necessidade de continuar fora do estado, a família iniciou uma mobilização para conseguir ajuda financeira e itens necessários durante o período de recuperação.

Além dos gastos para permanecer em Goiânia, a campanha busca arrecadar recursos para a compra de produtos de higiene e fraldas, utilizados nos cuidados diários de Ilana.

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Familiares reforçam que qualquer contribuição pode ajudar a diminuir os custos enfrentados durante o tratamento. A mobilização foi divulgada com o nome “Vaquinha Solidária – Juntos pela Ilana Vitória”.

Quem quiser contribuir financeiramente pode realizar uma transferência via Pix para a chave (69) 99302-0690, cadastrada em nome de Maria Cesarina.