Previsão também indica mudança nas condições do tempo no início da próxima semana

Previsão também indica mudança nas condições do tempo no início da próxima semana/Foto: Suene Almeida, ContilNet

O segundo fim de semana de agosto deve ser marcado por calor intenso, sol e possibilidade de chuvas no Acre. Em algumas áreas, as precipitações podem vir acompanhadas de temporais. A previsão é do pesquisador meteorológico Davi Friale, publicada no site O Tempo Aqui.

As temperaturas máximas devem ficar entre 33°C e 36°C nos municípios acreanos, enquanto as mínimas variam de 21°C a 24°C. Apesar dos termômetros elevados, ventos mais fortes e a baixa umidade durante a tarde podem fazer com que a sensação térmica fique entre 31°C e 34°C.

A umidade relativa do ar deve cair para menos de 50% durante as horas mais quentes do dia. Segundo Friale, a combinação entre ar mais seco e ventos intensos contribui para que a sensação de calor seja menor do que a temperatura registrada.

A previsão também indica mudança nas condições do tempo no início da próxima semana. Há possibilidade de chuva a partir de segunda-feira (10), inclusive com episódios de maior intensidade.

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Já nas primeiras horas de terça-feira (11), uma fraca onda polar deve chegar ao Acre acompanhada de fortes rajadas de vento. O fenômeno deve amenizar o calor e aumentar as condições para ocorrência de chuvas fortes em algumas áreas do estado.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui