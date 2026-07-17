Dia será de sol entre nuvens em praticamente todas as regiões acreanas. — Foto: Reprodução

O fim de semana será de calor em todo o Acre, mas com um alívio proporcionado pelos ventos. De acordo com o pesquisador climático Davi Friale, a previsão é de dias ensolarados, com variação de nuvens e chuvas passageiras em diferentes regiões do estado, sem expectativa de uma nova onda de frio até, pelo menos, a próxima terça-feira (21).

Em publicação no portal O Tempo Aqui, Friale resume a previsão: “Muito calor neste fim de semana no Acre, mas com dias ventilados”.

Segundo ele, apesar das altas temperaturas, o calor não deve ser extremo. As máximas devem variar entre 31°C e 33°C, podendo alcançar 34°C em alguns municípios, enquanto as mínimas ficam entre 21°C e 24°C, dependendo da região.

O pesquisador explica que um centro de baixíssima pressão atmosférica sobre a Argentina favorece a intensificação dos ventos, principalmente nas microrregiões de Rio Branco e Brasileia.

“Um centro de baixíssima pressão atmosférica na Argentina deixa o tempo ventilado no Acre, principalmente nas microrregiões de Rio Branco e Brasileia, aliviando um pouco o calor”, destaca Friale.

Rajadas podem superar 40 km/h

A previsão também aponta ventos entre fracos e moderados, com rajadas mais intensas em alguns momentos. Segundo Friale, essas rajadas poderão ultrapassar os 40 km/h, principalmente durante a tarde.

LEIA TAMBÉM: Inmet emite alerta para chuvas intensas em 17 municípios do Acre

Mesmo com o período mais seco do ano, a umidade relativa do ar deve permanecer em níveis considerados confortáveis. Nas regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, os índices mínimos devem variar entre 40% e 55%, enquanto no Vale do Juruá e em Tarauacá a umidade deve oscilar entre 50% e 65%.

Chuvas acima da média elevam nível dos rios

Embora julho costume ser um mês de estiagem, as chuvas registradas neste ano seguem acima da média em boa parte do estado.

Em Mâncio Lima, por exemplo, já choveu mais que o dobro do esperado para todo o mês. O cenário também é observado no Alto Acre, onde o volume de precipitação praticamente já alcançou a média histórica de julho.

Como consequência, os principais rios do estado apresentaram elevação nos últimos dias. O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, subiu cerca de um metro, enquanto o Rio Acre, em Rio Branco, registrou aumento de aproximadamente 50 centímetros.

Sem previsão de friagem

Apesar das sucessivas ondas polares registradas neste ano, Friale afirma que não há indicação de uma nova friagem nos próximos dias.

Enquanto o Acre continuará sob influência do calor, outras regiões do país enfrentaram frio intenso nesta semana. Segundo o pesquisador, entre terça-feira (14) e quarta-feira (15), foram registradas temperaturas de -10,1°C e -11,5°C em Campo Belo, no Parque Nacional do Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, configurando algumas das menores marcas dos últimos anos no Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui