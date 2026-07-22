2º Seminário Estadual de Cafeicultura do Acre – Conexão Café: Produção, Gestão e Mercado/Foto: ContilNet

O fortalecimento da cadeia produtiva do café no Acre foi o foco do 2º Seminário Estadual de Cafeicultura do Acre – Conexão Café: Produção, Gestão e Mercado, realizado nesta terça-feira (22), em Rio Branco.

O evento foi promovido pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, em parceria com a Embrapa Acre, Senar, Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e Sebrae no Acre.

O seminário reuniu produtores rurais, pesquisadores, técnicos, empresários e representantes de instituições para discutir o crescimento da cafeicultura no estado, as tendências do mercado, qualidade da produção, gestão e oportunidades de expansão da atividade.

O presidente do Fórum Empresarial e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez, destacou que o Brasil lidera a produção e a exportação mundial de café e afirmou que a cultura tem se consolidado como uma alternativa de renda para os pequenos produtores da Amazônia.

Segundo ele, o avanço da cafeicultura no Acre tem apresentado índices de produtividade acima da média nacional, impulsionando principalmente a agricultura familiar.

“A agricultura familiar, a agricultura da pequena propriedade precisava de ter uma alternativa de uma cultura perene, que tivesse mercado permanente, que tivesse uma inserção no consumo mundial importante, e isso está acontecendo através do café. Organizar essa cadeia com a ajuda das instituições é fundamental para permitir ao produtor rural ter ganho efetivo com essa nova atividade que é a produção de café”, disse.

Assuero também ressaltou que o Acre precisa estar preparado para atender à crescente demanda por cafés de qualidade.

“Nós temos sempre que trabalhar olhando para o mercado. Isso é uma missão que todos nós temos. Organizados em torno de cooperativas e tudo mais, para que a gente tenha efetivamente capacidade negocial do nosso café, que é de qualidade, que é esse robusto amazônico que veio nos últimos anos mostrar uma qualidade excepcional e uma demanda mundial também. Então, nós precisamos estar prontos para exportar, fazer café de qualidade, ter marcas especiais e se inserir nesses mercados”, completou.

O chefe-geral da Embrapa Acre, Bruno Pena, afirmou que o seminário leva informações estratégicas aos produtores para orientar decisões sobre investimentos e crescimento da atividade.

“Nós vamos ter palestras, por exemplo, de como está a tendência do mercado do café para que o produtor possa tomar a decisão correta dos seus investimentos, de ampliar sua área ou de entrar nesse cultivo. Vamos falar um pouco da importância da qualidade do café. Os cafés do Acre se destacam por ter uma excelente qualidade. Então, é um momento muito importante onde os produtores, técnicos da área, academia, se reúnem para debater essa cadeia importantíssima que está em franca expansão no nosso estado”, afirma.

A coordenadora de Negócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, destacou que a programação foi pensada para atender produtores de todos os municípios acreanos.

“Evento que vai trazer vários temas sobre mercado, manejo, exportação, cooperativismo, outros assuntos que estão muito difíceis do entendimento dos produtores. A gente está chamando produtores de todos os municípios para que participem desse evento, porque é de suma importância para que a gente consiga levar esse conhecimento todo a todos os municípios do nosso estado”, destaca.

Representando a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Temyllis Silva ressaltou que o crescimento da cafeicultura no Acre é resultado da união entre instituições públicas e privadas.

Segundo ela, além dos investimentos realizados nos últimos anos, o estado já conta com indústria de café, programas de incentivo à qualidade e ações voltadas à capacitação dos produtores.

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“São várias instituições que se juntaram e se uniram para poder fortalecer mais essa cultura que vem crescendo muito no estado do Acre. Os produtores rurais, eles acreditam que têm acreditado muito no café, na produção de café. Já produziam antes, mas agora isso se transformou de uma forma, inclusive, que hoje nós temos no estado do Acre, como nós temos no Juruá, uma indústria de café e muitas coisas. Muitos investimentos têm sido feitos, teve vários investimentos, inclusive, do governo federal. Então, é a somatória de instituições para que a gente possa fortalecer ainda mais essa cadeia”, completou.

A programação segue ao longo de todo o dia, com palestras, debates e momentos de interação entre produtores, pesquisadores e especialistas.

O evento reuniu marcas acreanas participantes da campanha Feito no Acre, permitindo que os visitantes conhecessem a diversidade e a qualidade da produção cafeeira do estado.

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