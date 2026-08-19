Governo abre seleção de estágio para 14 cursos superiores; confira

Para a inscrição, os candidatos deveriam informar as disciplinas e as notas obtidas no segundo semestre de 2025./Foto: Reprodução

Um processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários em Rio Branco foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (19). A seleção contempla estudantes de 14 cursos de nível superior, com oportunidades destinadas exclusivamente à formação de cadastro de reserva.

Podem participar alunos dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Florestal, Gestão de Pessoas, História, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Sistemas de Informação e Tecnologia em Redes de Computadores.

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O semestre exigido varia de acordo com a graduação. A maioria dos cursos aceita estudantes a partir do 2º semestre, com limite entre o 3º e o 9º semestre, dependendo da área. Em Direito, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Florestal, por exemplo, são considerados alunos do 2º ao 9º semestre.

Para a inscrição, os candidatos deveriam informar as disciplinas e as notas obtidas no segundo semestre de 2025. Também era necessário anexar o histórico escolar ou boletim, em arquivo único no formato PDF, contendo a identificação do estudante, as matérias cursadas e as respectivas notas do último semestre de 2025.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, as inscrições ocorreram entre 10 e 27 de julho, até as 12h, no horário de Brasília. A classificação provisória estava prevista para 6 de agosto, seguida pelo período de recursos no dia 7. Já a classificação definitiva foi programada para 17 de agosto. As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva e têm como localidade Rio Branco, no Acre.