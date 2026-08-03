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PGE divulga resultado de seleção de estágio e convoca candidatos

Conforme o edital, não haverá possibilidade de recurso contra o resultado definitivo da análise curricular

Por Juan Vinícius, ContilNet
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PGE: inscrições para concurso público encerram nesta quarta-feira
Conforme o edital, não haverá possibilidade de recurso contra o resultado definitivo da análise curricular/Foto: Matheus Mello/ContilNet

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE), em conjunto com o Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), publicou na edição desta segunda-feira (3) do Diário Oficial o resultado definitivo da análise curricular do processo seletivo de estágio regido pelo Edital nº 031/2026.

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O edital também traz o resultado final da seleção para a área de Administração e a convocação dos candidatos aprovados em Comunicação Social/Jornalismo para a etapa de entrevista profissional.

As entrevistas para os candidatos da área de Comunicação Social/Jornalismo, serão realizadas presencialmente nesta segunda-feira (3), às 9h, na sede da Procuradoria-Geral do Estado, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.852, bairro Bosque, em Rio Branco.

LEIA TAMBÉM: Estado abre inscrições para processo seletivo de estágio no Acre

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação comprobatória das informações fornecidas durante a inscrição, incluindo os documentos que comprovem os dados informados no currículo e utilizados na pontuação da análise curricular.

Conforme o edital, não haverá possibilidade de recurso contra o resultado definitivo da análise curricular nem contra o resultado final da seleção para a área de Administração.

Confira o chamamento: 

Resultado – Processo seletivo

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