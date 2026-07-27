Governo divulga resultado final do concurso Corpo de Bombeiros

Candidatos aprovados devem acompanhar as próximas etapas para matrícula no Curso de Formação

O edital, divulgado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre. /Foto: reprodução

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27) trouxe a publicação do resultado final do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC).

O edital, divulgado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, apresenta a relação definitiva dos candidatos aprovados no certame. A lista está organizada por cargo, classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota final.

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Com a divulgação do resultado, o concurso entra em uma nova etapa, que antecede a matrícula dos aprovados no Curso de Formação. Os candidatos deverão acompanhar as próximas publicações oficiais para verificar o cronograma, os prazos e os procedimentos para a apresentação da documentação exigida.

O concurso público tem como finalidade fortalecer o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, ampliando o quadro de profissionais que atuarão em atividades como combate a incêndios, operações de salvamento, atendimento pré-hospitalar e ações de defesa civil em todo o estado.

Confira lista: Resultado Final – CBMAC