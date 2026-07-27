Comparação entre os levantamentos de junho e julho da Real Time Big Data mostra a governadora em alta

No confronto entre Mailza Assis e Tião Bocalom, a governadora ampliou sua vantagem | Foto: Juan Diaz | Foto: Aguiar-Sesacre

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (27), mostra mudanças discretas, mas significativas, na disputa pelo Governo do Acre.

Na comparação com o levantamento realizado em junho pelo mesmo instituto, a governadora Mailza Assis (PP) foi a única entre os três principais pré-candidatos a registrar crescimento nas intenções de voto, enquanto o senador Alan Rick (Republicanos) e o ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), oscilaram para baixo dentro da margem de erro.

No cenário estimulado de primeiro turno, Alan Rick passou de 39% para 38%, uma queda de um ponto percentual. Mailza Assis subiu de 26% para 28%, reduzindo a diferença para o líder de 13 para 10 pontos percentuais. Já Tião Bocalom caiu de 18% para 17%. Thor Dantas (PSB), por outro lado, avançou de 5% para 7%.

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A pesquisa espontânea também aponta leve crescimento da governadora. Alan Rick permaneceu estável, com 15%, enquanto Mailza passou de 8% para 9%. Bocalom recuou de 6% para 5%. Gladson Cameli (PP) manteve 3%, Jorge Viana (PT) permaneceu com 1%, e o percentual de eleitores que disseram não saber ou não responderam continuou em 53%, indicando um elevado índice de indefinição.

Nos cenários simulados de segundo turno, o movimento também favorece a atual governadora.

Na disputa entre Alan Rick e Mailza Assis, o senador passou de 46% para 45%, enquanto Mailza subiu de 35% para 36%, reduzindo a diferença de 11 para 9 pontos percentuais.

No confronto entre Mailza Assis e Tião Bocalom, a governadora ampliou sua vantagem. Ela foi de 40% para 42%, enquanto Bocalom permaneceu com 28%.

Já no cenário entre Alan Rick e Tião Bocalom, houve apenas uma oscilação de um ponto para o senador, que passou de 55% para 54%. Bocalom manteve os 26% registrados no levantamento anterior.

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Apesar das mudanças, todas as oscilações estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que significa que não configuram, isoladamente, uma alteração estatisticamente consolidada. Ainda assim, a comparação entre os dois levantamentos indica uma tendência de aproximação de Mailza em relação ao líder da disputa e de leve perda de fôlego de Alan Rick e Tião Bocalom.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira ouviu 1.600 eleitores entre os dias 22 e 25 de julho, possui 95% de nível de confiança, margem de erro de dois pontos percentuais e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AC-01069/2026. O levantamento anterior foi realizado entre 16 e 17 de junho, também com 1.600 entrevistas, margem de erro de dois pontos e registro AC-04914/2026