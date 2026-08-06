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Grande final do rodeio acontece nesta quinta; campeão leva R$ 70 mil

Disputa encerra a competição com prêmio de peso e vaga para o maior rodeio do Brasil

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Grande final do rodeio acontece nesta quinta; campeão leva R$ 70 mil

A emoção toma conta da Arena de Rodeios da Expoacre 2026 nesta quinta-feira (6), quando será realizada a grande final da competição, um dos eventos mais aguardados da programação da feira agropecuária. Após dias de montarias, os melhores peões disputam o título da edição e uma premiação que está entre as maiores do país.

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Ao longo da competição, 60 competidores encararam os desafios da arena após participarem de um processo de capacitação promovido pelo Governo do Acre, em parceria com a Federação de Rodeios. O treinamento reuniu peões, salva-vidas e juízes para garantir ainda mais segurança e qualidade às montarias.

LEIA TAMBÉM: Expoacre terá 60 competidores e prêmio de R$ 70 mil no rodeio

O campeão do rodeio da Expoacre 2026 receberá um quadriciclo avaliado em R$ 70 mil, prêmio oferecido por meio de uma parceria com a Honda Star Motos, além de conquistar o direito de representar o Acre na maior competição de rodeio do Brasil, em Barretos, por meio da chancela da Federação Nacional de Rodeio.

Os demais colocados também serão premiados em dinheiro, mantendo a tradição do estado de oferecer uma das premiações mais atrativas do circuito nacional.

Além da disputa pelo título, a expectativa é de arena lotada. O rodeio é uma das atrações mais populares da Expoacre e costuma reunir milhares de pessoas, ficando atrás apenas dos grandes shows musicais em público durante a feira.

A final nesta quinta promete reunir emoção e grandes montarias, marcando um dos momentos mais esperados da 51ª edição da Expoacre.

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