Disputa encerra a competição com prêmio de peso e vaga para o maior rodeio do Brasil

A emoção toma conta da Arena de Rodeios da Expoacre 2026 nesta quinta-feira (6), quando será realizada a grande final da competição, um dos eventos mais aguardados da programação da feira agropecuária. Após dias de montarias, os melhores peões disputam o título da edição e uma premiação que está entre as maiores do país.

Ao longo da competição, 60 competidores encararam os desafios da arena após participarem de um processo de capacitação promovido pelo Governo do Acre, em parceria com a Federação de Rodeios. O treinamento reuniu peões, salva-vidas e juízes para garantir ainda mais segurança e qualidade às montarias.

LEIA TAMBÉM: Expoacre terá 60 competidores e prêmio de R$ 70 mil no rodeio

O campeão do rodeio da Expoacre 2026 receberá um quadriciclo avaliado em R$ 70 mil, prêmio oferecido por meio de uma parceria com a Honda Star Motos, além de conquistar o direito de representar o Acre na maior competição de rodeio do Brasil, em Barretos, por meio da chancela da Federação Nacional de Rodeio.

Os demais colocados também serão premiados em dinheiro, mantendo a tradição do estado de oferecer uma das premiações mais atrativas do circuito nacional.

Além da disputa pelo título, a expectativa é de arena lotada. O rodeio é uma das atrações mais populares da Expoacre e costuma reunir milhares de pessoas, ficando atrás apenas dos grandes shows musicais em público durante a feira.

A final nesta quinta promete reunir emoção e grandes montarias, marcando um dos momentos mais esperados da 51ª edição da Expoacre.