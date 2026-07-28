Expoacre terá 60 competidores e prêmio de R$ 70 mil no rodeio

A Expoacre 2026 segue com toda a programação confirmada entre o dia 1º e 9 de agosto

O rodeio é um dos principais momentos da Expoacre | Foto: Reprodução

O tradicional rodeio da Expoacre 2026 terá uma estrutura reforçada e premiação de peso nesta edição. A confirmação foi feita pela secretária de Estado de Agricultura (Seagri), Temillys Silva, durante o lançamento oficial da feira, realizado no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Segundo a gestora, a competição contará com 60 peões e trará novidades na premiação da categoria principal. Em parceria com a iniciativa privada, o primeiro lugar receberá um quadriciclo avaliado em R$ 70 mil, além de premiação em dinheiro para os demais colocados.

“Nos preparamos e acabamos de fazer um curso de capacitação em que trouxemos juízes e uma equipe de fora, através da Federação de Rodeios, para capacitar os nossos peões, salva-vidas e juízes de rodeio. Teremos 60 competidores e, numa parceria com a Honda Star Motos, o primeiro lugar vai levar um quadriciclo no valor de R$ 70 mil”, destacou Temillys Silva.

Além dos prêmios financeiros e materiais, o grande vencedor do rodeio da Expoacre garantirá o passaporte para representar o estado na maior arena do país.

“O primeiro lugar ganha essa premiação e o restante será em dinheiro, como a gente sempre vem fazendo. O Estado do Acre é reconhecido a nível nacional por pagar bons prêmios. Além disso, a gente paga também a chancela para que o primeiro lugar possa participar do rodeio através da Federação Nacional, lá em Barretos. E quem sabe vai sair daqui do Acre um campeão nacional”, pontuou a secretária.

Considerado uma das maiores atrações da programação de negócios e entretenimento do parque, o rodeio figura entre os momentos de maior apelo de público da feira.

“A gente sabe, por exemplo, que o rodeio só perde em público para os grandes shows. Mas é essa movimentação, é esse público que vem para a feira que garante que a economia seja satisfatória”, concluiu Temillys.

A Expoacre 2026 segue com toda a programação confirmada entre o dia 1º e 9 de agosto.